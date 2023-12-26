"Gelişmek için eğitim ve siyaset değişmeli"

Prof. Dr. Şevket Pamuk, Türkiye’nin bugüne kadar ‘gelişmiş ülke’ seviyesine çıkamamasını eğitim ve siyasetteki yanlış uygulamalara bağlıyor.

Pamuk, “Siyaset ile uğraşanlar daha verimli bir eğitim sistemi oluşturabilse, ekonominin yükselişi de hızlanacak” diyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yaşına bastığı 2023 yılı, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına ilişkin beklenti ve hedeflerin de yeniden belirlendiği bir yıl oldu.

Osmanlı İmparatorluğu’ndan devraldığı pek çok soruna rağmen, geçen yüzyılda dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin en önemli tedarikçilerinden biri haline gelen Türkiye, bu başarılara karşın hala ciddi yapısal reform ihtiyacı içerisinde olan ve yüksek enflasyon sorunu yaşayan ülkelerden biri konumunda.

2024 ve sonrasında Türkiye ekonomisinin nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. İlk kez 2014 yılında yayınlanan “Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi” kitabının yazarı Prof. Dr. Şevket Pamuk, çalışmasını genişletilmiş baskı ile yeniden yayınladı.

Prof. Pamuk, bu kez Türkiye’nin iktisat tarihini 2020 yılına kadar masaya yatırıyor ve son 200 yılda ekonomide yaşanan süreçleri ve izlenen politikaları mercek altına alıyor.

Prof. Pamuk ile Türkiye ekonomisinin dünü, bugünü ve yarınını konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.