Geniş tanımlı işsiz sayısı artıyor

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 1,9 puan azalarak yüzde 24,5 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Şubat 2024'te 9 milyon 634 bin kişi olarak gerçekleşti. TÜİK'e göre pandemi öncesinde, 2020 Şubat'ta yüzde 12,6 olan dar tanımlı işsizlik Şubat 2024'te yüzde 8,7 olarak gerçekleşti. Ancak aynı dönemde geniş tanımlı işsizlik yüzde 20,6'dan yüzde 24,5'e yükseldi.

10 MİLYONA DAYANDI

Son 1 yılda ise geniş tanımlı işsiz sayısı 811 bin kişi artarak 8,8 milyondan 9,6 milyona yükselmiş oldu. Böylelikle Covid-19 salgını sonrası geniş tanımlı işsizlik oranı 3,9 puan, geniş tanımlı işsiz sayısı ise 2 milyon 553 bin kişi arttı. Geniş tanımlı işsiz sayısı son 10 yılda ise 4 milyon 80 bin kişi artış kaydetti.

Geniş tanımlı işsiz sayısındaki artışın temel sebebinin zamana bağlı eksik istihdam ve ümitsiz işsizler ile iş aramayıp çalışmaya hazır olanları, iş arayan ancak hemen çalışmaya başlayamayacak olanları kapsayan potansiyel iş gücü sayısındaki artış olduğunu söyleyebiliriz. Âtıl iş gücündeki yükselişin temel sebebi ise zamana bağlı eksik istihdam edilenlerin sayısında yaşanan büyük artış olarak kayıtlara geçti.

Şubat 2024 döneminde genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,6 oldu. Toplam iş gücü 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi artarak 35 milyon 501 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 54,0 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7 iken kadınlarda yüzde 36,6 oldu.



