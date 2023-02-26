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Levent Gökmen




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“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”

Cumhuriyet tarihinin en büyük depremlerinin ülke ekonomisine ve gayrimenkul sektörüne etkilerini TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya ile konuştuk.

26 Şubat 2023
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”

Kahramanmaraş depremi 11 kenti etkiledi. Yıkımın yoğun olduğu kentlerden göç yaşanıyor. 

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin’in yoğun göç alacağını, uzun vadede geri dönüşler olacağını öngörüyor.

Ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinde 11 kent tahrip oldu, binlerce insanımız hayatını kaybetti. Evsiz kalan insanımız başka kentlere göç etmek zorunda kaldı. 

2021 yılı TÜİK verilerine göre, 11 ilimizin GSYH içindeki payı yüzde 9. Gaziantep, Adana ve Hatay, sanayide en fazla GSYH payına sahip ilk üç il. Depremden etkilenen iller ülke yüzölçümünün yaklaşık yüzde 14’ü kadar. 

Cumhuriyet tarihinin en büyük depremlerinin ülke ekonomisine ve gayrimenkul sektörüne etkilerini TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya ile konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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