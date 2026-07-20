Golf turizminde yeni üs Dalaman

Turizmde artık ziyaretçi sayısının ötesinde, turist başına bırakılan gelir de ülkelerin rekabet gücünü belirliyor. Bu noktada golf turizmi, dünyanın en yüksek katma değer yaratan turizm segmentlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bugün dünyada yaklaşık 36 bin golf sahası bulunuyor. 100 milyondan fazla golf oyuncusu, yılın farklı dönemlerinde yeni destinasyonlarda oynayabilmek için seyahat ediyor. Golf turizminin küresel ekonomik hacmi ise 30 milyar doların üzerinde seyrediyor. Golf oynayan turistler, klasik tatilcilere göre daha uzun süre konaklıyor, daha yüksek harcama yapıyor ve destinasyona sezon dışında da hareketlilik kazandırıyor.

Bu nedenle birçok ülke golfü yalnızca bir spor yatırımı olarak görmüyor. Turizm ekonomisini büyüten stratejik bir araç olarak da değerlendiriyor. Öyle ki golf turisti dünya genelinde kişi başı 3 bin Euro’ya kadar harcama yapabiliyor; İspanya'da bu rakam 3 bin Euro, Portekiz'de 2 bin 500 Euro civarında seyrediyor.

Türkiye'ye gelen golf turistleri ise kişi başı bin 500-2 bin Euro bırakıyor. Bu da klasik yaz turistinin bıraktığı gelirin yaklaşık 2,5 katına denk geliyor.

20 milyon Euro’luk yatırım

Türkiye de bu alanda önemli bir avantaja sahip. Özellikle Antalya'nın Belek bölgesi, yıllar içinde Avrupa'nın en önemli golf destinasyonlarından biri haline geldi. Ancak Türkiye'nin sahip olduğu doğal zenginlik ve iklim avantajı düşünüldüğünde, golf turizminin yalnızca tek bir bölgeyle sınırlı kalmaması gerektiği de açıkça görülüyor.

Yeni destinasyonların devreye girmesi; turizmin 12 aya yayılması, konaklama sürelerinin uzaması ve yüksek gelir grubundaki turistlerin ülkeye çekilmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu noktada Muğla'nın Dalaman ilçesinde hayata geçirilen The Dalaman Golf Club, yalnızca yeni bir spor tesisi değil, Türkiye'nin golf turizmi haritasını genişletmeyi hedefleyen önemli bir yatırım olarak dikkat çekiyor. Golf sahası ve kulüp binası için yaklaşık 20 milyon Euro’luk bir yatırım yapılmış bulunuyor.

30 Ağustos’ta açılacak

30 Ağustos 2026'da hizmete açılması planlanan tesis, Türkiye'nin bu bölgesinde inşa edilen ilk ‘şampiyona’ standartlarındaki golf sahası olma özelliğini taşıyor. Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Golf bünyesinde geliştirilen yatırım; 18 delikli şampiyona sahası, golf akademisi, antrenman alanları, sosyal yaşam alanları ve modern altyapısıyla hem profesyonel oyunculara hem de golf sporuna yeni başlayacak misafirlere hitap edecek.

Projeyi farklı kılan tesisin fiziksel büyüklüğünün yanı sıra, taşıdığı destinasyon vizyonu. Dalaman'ın doğal yapısı, uzun sahil şeridi, iklimi ve uluslararası havalimanına yakınlığı, golf turizmi açısından önemli avantajlar sunuyor. Yatırımın temel hedefi de bölgeyi yalnızca yaz sezonunda değil, yılın dört mevsiminde tercih edilen uluslararası bir turizm merkezi haline getirmek.

Göçay-Onur Turizm İşletmecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Göçen, projenin yalnızca yeni bir golf sahası olmadığını, Dalaman'ın uluslararası ölçekte dört mevsim tercih edilen bir destinasyon olmasına katkı sağlayacak uzun vadeli stratejik bir yatırım olduğunu vurguluyor. Golf, wellness, gastronomi ve doğayı bir araya getiren güçlü bir yaşam destinasyonu oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Göçen ayrıca, Türkiye'nin yüksek katma değer üreten turizm alanlarında büyümesini sürdürmesi gerektiğine dikkat çekerek golf turizminin bu dönüşümün en önemli başlıklarından biri olduğunu vurguluyor.

Göçen, “Golf sadece spor değil bir yaşam tarzı” diyen Göçen, “Amerika’da 16 bin, Avrupa’da 6 bin golf sahası mevcut. Dünyada 36 bin adet golf sahası, 100 milyondan fazla golf oyuncusu ve yılda 30 milyardan fazla turizm getirisi var. Sarıgerme’deki 18 delikli golf tesisimiz kulüp binamız ve muhteşem doğamızla gerçekten çok kapsamlı çok güzel bir gol sahası yatırımı gerçekleştirdik. Sizlerin katkılarıyla golf turizmini ülkemizde daha ileri seviyelere taşıyacak ve hep birlikte geliştireceğiz” diye anlatıyor.

Yatırımların önü açılabilir

Göçay-Onur Turizm İşletmecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Çetinceviz ise Dalaman'ın mevcut potansiyelinin henüz tam anlamıyla kullanılmadığını belirtiyor. Dalaman Havalimanı'nın bugün yaklaşık 5-6 milyon yolcuya hizmet verdiğini, Antalya'nın ise 40 milyona yaklaşan yolcu sayısına ulaştığını hatırlatarak, bölgenin yaklaşık 20 ülkeden direkt uçuş aldığını ve çok daha geniş uluslararası erişim kapasitesine sahip olduğunu vurguluyor. Çetinceviz, yeni golf yatırımının, gelecekte farklı turizm yatırımlarının da önünü açacağına inanıyor.

Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Golf Genel Müdürü Ümit Yaşar Atalay ise yatırımın misafir deneyimini farklılaştıran stratejik bir hamle olduğunu belirtiyor. Özellikle İngiltere, Almanya, Batı Avrupa, İskandinav ülkeleri ve BDT pazarlarında büyümeyi hedeflediklerini ifade ederek amaçlarının Dalaman'ı uluslararası golf haritasında kalıcı bir destinasyon haline getirmek olduğunu söylüyor.

Yapay zeka destekli sistem kullanıyor

The Dalaman Golf Club Direktörü Mitat Batır da kulübün kısa vadede uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapabilecek bir merkez olmasını hedeflediklerini dile getiriyor. Doğal kum zemin üzerine inşa edilen, 6.152 metre uzunluğunda, par 72 standartlarında tasarlanan sahada 15 doğal su engeli ve 55 kum engeli bulunuyor. Golf Akademisi ve yapay zeka destekli TrackMan sistemiyle tesisin yalnızca spor, eğitim ve organizasyon merkezi olarak da faaliyet göstermesi planlanıyor.

Türkiye'nin turizmde yeni başarı hikayeleri yazabilmesi için yüksek gelir üreten alternatif alanlara yatırım yapması gerekiyor. Golf turizmi bunun en güçlü örneklerinden biri. Belek'in yakaladığı başarı, doğru planlama ve doğru yatırımla başka destinasyonlarda da tekrarlanabilir. Dalaman'da atılan bu adım da bölgenin turizm çeşitliliğini artıracak, sezonu uzatacak ve Türkiye'nin küresel golf turizmindeki payını büyütecek stratejik bir başlangıç olarak görülmeli.