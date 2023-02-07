Güven endekslerinde toparlanma eğilimi

Enflasyonda baz etkisi kaynaklı düşüş ve stabil seyreden dolar kuru, TÜİK ve TCMB tarafından gerek tüketici gerekse reel kesim tarafındaki güven endekslerinde toparlanma eğilimini artırdı. TCMB tarafından yayımlanan reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 103,4 oldu.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi ise bir önceki aya göre 3,9 puan artarak 101,7 oldu. Gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Aynı dönemde kapasite kullanım oranı ise düştü. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı aylık 0,6 puan düşüşle 75,8 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 75,3'e geriledi.

TÜİK'in ocak ayı verilerine göre de ekonomide güvenin Aralık 2022'ye göre arttı. Ocak ayında güven endeksi eşik değer olan 100'ün altında kalsa da bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ekonomik güven endeksi 2022 Aralık ayında 98,1 iken, 2023 Ocak ayında yüzde 1,3 oranında artarak 99,3 değerini aldı.

Bununla birlikte güven endeksi ocakta geçen aya oranla hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 1 azalırken ve inşaat sektöründe yüzde 0,6 arttı. Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi aralıkta 120,1 iken bu ay 118,1 değerini aldı.

Hizmet sektöründe geçen aya göre son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,1 artarken son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep değişmedi, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 5 azaldı.





TÜKETİCİ GÜVENİ 16 AYIN EN YÜKSEĞİNDE

Öte yandan TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ocakta Aralık 2022'ye göre yüzde 4,6 arttı.

Aralık 2022'de 75,6 olan endeks, bu ay 79,1 olarak kayıtlara geçti. Böylece endeks, son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 57,4 iken ocakta yüzde 7,4 artışla 61,6'ya yükseldi.

