Haziranda hizmet enflasyonuna dikkat

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,37 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 35,05 oldu. Piyasa beklentisi TÜ-FE’nin yüzde 1,5 civarında geleceği yönündeydi. Dolayısıyla haziran enflasyonu, İsrail-İran savaşı nedeniyle artan petrol fiyatlarına rağmen beklentilerden daha olumlu gelerek, piyasalara bir nebze moral vermiş oldu. ÜFE ise yıllık bazda yüzde 24,45 artarken, aylık yüzde 2,46 yükseldi.

KİRA VE ULAŞTIRMA ETKİSİ

Öte yandan katılığı bir türlü istenen ölçüde kırılamayan hizmet enflasyonu, haziranda yüzde 2,7 artış kaydetti. Hizmet enflasyonundaki artışta kira ve ulaştırma hizmetlerindeki manşet üstü yükselişler etkili oldu. Hizmet kalemi altında kira enflasyonu haziranda aylık bazda yüzde 4 artış kaydederken, ulaştırma hizmetleri mayıstaki yüzde 1’lik artış sonrasında haziran ayında yüzde 4’ün üzerinde aylık yükseliş kaydetti. Ayrıca, lokanta ve oteller ile haberleşme hizmetlerinde de sırasıyla aylık bazda kaydedilen yüzde 2,1 ve yüzde 1,5’lik aylık artışlar da hizmet enflasyonundaki yükselişte önemli rol oynadı. Hizmet enflasyonunda talep ve maliyetler yönlü fiyat artışları çok daha hızlı gerçekleşiyor. Bu nedenledir ki aslında enflasyonla mücadelede en kritik konulardan biri, hizmet sektöründe mevcut enflasyonu çok aşan fiyat artışlarının bir türlü tam olarak dizginlenememesi oluyor.

26 TEMEL BAŞLIKTA DÜŞÜŞ

Enflasyon verisinin ayrıntılarına bakacak olursak, TÜFE’deki (2003=100) değişim 2025 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,05 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 43,23 artış olarak gerçekleşti. En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 30,20 artış, ulaştırmada yüzde 27,72 artış ve konutta yüzde 65,54 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,60, ulaştırmada yüzde 4,51 ve konutta yüzde 9,22 oldu. En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,27 azalış, ulaştırmada yüzde 2,38 artış ve konutta yüzde 2,62 artış olarak gerçekleşti. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5’li Düzey) 2025 yılı haziran ayı itibarıyla, 26 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, beş temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

FAİZ NE KADAR İNEBİLİR?

Enflasyon verisini sosyal medya hesabından değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Gerileyen emtia fiyatları, piyasada azalan oynaklık, iyileşen enflasyon beklentileri, destekleyici talep koşulları ikinci yarıda enflasyon düşüşüne katkı sağlayacak” dedi. Bu noktada gözler, başta ihracatçılar ve sanayiciler olmak üzere, TMCB’nin faiz indirim sürecine yeniden başlayıp başlamayacağına dikilmiş durumda. 24 Temmuz PPK’sından 300 ila 500 baz puan arasında bir faiz indirimi beklentisi giderek artıyor. Özellikle iş dünyası temsilcileri, her geçen gün bu konuda daha fazla ağırlığını koyuyor. Yılın geri kalanında dört faiz kararı verilecek. Yılı yüzde 30’lar seviyesinde bir enflasyonla kapatacağı öngörülen Türkiye ekonomisinde, yaklaşık 15 puanlık bir faiz indirimi gündeme gelebilir.