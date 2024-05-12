İhracat durdu, dış açık daraldı

Gerek yeni ekonomi programının yarattığı etki, gerekse yüksek maliyetler ve AB pazarlarındaki durgunluk nedeniyle Türkiye'nin ihracat artışı geçen yıla göre durma noktasına geldi.

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yalnızca yüzde 0,1 oranında artışla 19 milyar 271 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4,2 oranında artışla 29 milyar 171 milyon dolar oldu.

2024 yılı ocak-nisan döneminde ise, ihracat yüzde 2,7 oranında artışla 82 milyar 873 milyon dolar, ithalat yüzde 8,9 oranında azalışla 113 milyar 117 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde dış ticaret hacmi de yüzde 4,3 oranında azalarak 195 milyar 990 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2024 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracatın ithalatı karşılama oranı 2,71 puan azalarak yüzde 66,1 olarak gerçekleşti.

DIŞ AÇIKTA SERT FREN

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen ve bir ay geriden gelen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azalarak 22 milyar 571 milyon dolar, ithalat yüzde

6,3 azalarak 29 milyar 912 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Böylelikle mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre sert bir fren yaptı ve yüzde 12,4 azalarak 8 milyar 379 milyon dolardan, 7 milyar 341 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Mart ayında yüzde 73,8 iken, 2024 Mart ayında yüzde 75,5'e yükseldi. İlk çeyrekte ise dış ticaret açığı yüzde 41,5 azalarak 34 milyar 799 milyon dolardan, 20 milyar 343 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 ocak-mart döneminde yüzde 63,8 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 75,8'e yükseldi. Ocak-mart döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı.

Almanya'ya yapılan ihracat 5 milyar 232 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 804 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 449 milyon dolar ile İtalya, 3 milyar 357 milyon dolar ile Irak ve 3 milyar 256 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk beş ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30'unu oluşturdu.

Ocak-mart döneminde ithalatta ise ilk sırayı Rusya aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 11 milyar 984 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 227 milyon dolar ile Çin, 6 milyar 282 milyon dolar ile Almanya, 4 milyar 632 milyon dolar ile İtalya, 4 milyar 146 milyon dolar ile ABD izledi. İlk beş ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,4'ünü oluşturdu.

