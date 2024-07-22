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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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İhracattaki yavaşlamaya dikkat

Türkiye’de uygulanan ekonomi politikası, enflasyonu düşürme hedefi ile talebi frenlemeye ve kuru baskılamaya çalışıyor.

22 Temmuz 2024 | 14:44
İhracattaki yavaşlamaya dikkat

Ancak son 20 yılda iyice derinleşen yapısal sorunlar ve atılan bir doğru adımın yanında iki yanlış adım atılması, enflasyonla mücadele programını adeta ‘yamalı bohça’ya çeviriyor. Ekonomide bir yamayı kapatayım derken, öbür tarafta başka bir delik açılıyor. Örneğin tıpkı bizi bugünlere getiren ‘Faiz enflasyonu doğurur’ önermesine, şimdilerde ‘Asgari ücret zammı enflasyonu artırır’ önermesi eklendi.

İlk önermenin yanlışlığı Türkiye ekonomisine neredeyse 10 yıl kaybettirdi. İkinci önermenin yanlışlığı nedeniyle de milyonlarca ücretli çalışan yüksek enflasyon altında eziliyor, adeta hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Şirketler tarafında ise özellikle büyümenin önemli motorlarından biri olan ihracat hem maliyet artışları hem de kur baskısı nedeniyle zor günlerden geçiyor. Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı geçici verilere göre 2024 yılının haziran ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 oranında azalarak 18,6 milyar dolar, ithalat ise yüzde 4,1 oranında azalarak 25 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. İhracatçılar, gidişatın hiç de parlak olmadığı uyarısında bulunuyor.


Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket
Yükselen Çelik'ten (YKSLN) bedelsiz açıklaması
Borsa, altın, dolar, mevduat... Yatırımcılar nasıl bir portföy oluşturmalı?
İlk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
Borsa haftaya yatay başladı (22.07.2024)
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 11 şirket
Mayıs ayında borsaya açılmıştı: Hareket’i yurtdışında büyütecek
SPK bülteninden: 1 halka arz; 1 bedelli, 5 bedelsiz onayı var
SPK ceza yağdırdı: 2 borsa şirketi de listede...
Ereğli Demir Çelik (EREGL) duyurdu: Altın madenine rastlandı
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Borsadan kapanış rekoru: Yeni haftada hangi veriler var?
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