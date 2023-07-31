İkinci el pazarında büyüme trendi sürecek

Son dönemde ikinci el otomobil pazarında hayata geçirilen düzenlemeler, ‘fahiş fiyat’ sorununun çözülebileceği beklentisi yarattı. Sektör temsilcileri, pazardaki büyümenin 2023 ve 2024 yıllarında da hız kesmeden devam edeceğini öngörüyor.

28 Mayıs seçimleri sonrasında kurulan yeni kabinede Ticaret Bakanı olarak görev alan Ömer Bolat’ın ilk icraatlarından biri ikinci el otomobil pazarına el atmak oldu.

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründeki stokçuluk, fahiş fiyat uygulamaları, spekülatif fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında son dönemde art arda adımlar attı. Bakanlık, aldığı tedbirlerin yanında denetimlerini de yoğunlaştırdı.

Hayata geçirilen yeni düzenleme ile sıfır araçların satın alındıktan sonraki altı ay içinde ve 6000 km öncesi satılamaması kararını 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzattı.

Bu kapsamda düzenlemeye bireysel satışlar da dahil edilirken, Bakanlık bu düzenlemeye ek olarak ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Bu kapsamda, düzenlemeye aykırı her bir ilan “ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti” kabul edilerek, ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.