İklim teknolojilerinde büyüyeceğiz

Sabancı Holding Sanayi Grubu, iklim teknolojilerinde büyüyecek. Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cevdet Alemdar, “Elektrikli araçlardan hidrojen ekosistemine kadar pek çok ekipmanı değerlendiriyoruz.

Bu alanlarda hem organik hem de inorganik büyüyeceğiz” diyor.

Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden Sabancı Holding’e bağlı Sabancı Sanayi Grubu, Kordsa, Brisa ve TEMSA şirketleriyle holdingin banka dışı net varlık değerinin yüzde 38’ini oluşturuyor.

Kordsa, dört kıtada 15 fabrikası ile topluluğun küresel ayak izine önemli katkı sağlarken, dünya üzerindeki her üç otomobil lastiğinden biri ve her iki uçak lastiğinden biri Kordsa ürünleri ile güçlendiriliyor.

Brisa Türkiye’de iki fabrikasında gerçekleştirdiği üretimle, 87 ülkede 7 bin 300 satış noktasına sahipken, TEMSA’nın ise Kuzey Amerika ve Avrupa’da büyümesi sürüyor ve ürettiği elektrikli otobüsler İsveç gibi öncü pazarlara ihraç ediliyor.

Bu dev yapının başındaki isim olan Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cevdet Alemdar, bu yıl Sabancı Holding’deki 30’uncu yılını kutlayan çok deneyimli bir yönetici.

Cevdet Alemdar ile grubun yeni dönem hedeflerini ve projelerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.