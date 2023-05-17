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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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İmalat PMI’da iyileşme sürüyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI anketinin nisan ayı sonuçları açıklandı.

17 Mayıs 2023
İmalat PMI’da iyileşme sürüyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI anketinin nisan ayı sonuçları açıklandı. 

Eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, mart ayında 50,9 olan manşet PMI, nisanda 51,5'e yükselerek üst üste dördüncü ay eşik değer 50,0'nin üzerinde gerçekleşti. 

Böylece sektörde Aralık 2021'den bu yana en belirgin iyileşme kaydedildi.

Nisan ayında birçok firma, talep koşullarındaki güçlenme sonucu yeni siparişler ve üretimde artış bildirdi. Bazı anket katılımcıları, şubat ayındaki depremin ardından devam eden toparlanma nedeniyle iş yüklerinin arttığını belirtti. 

Bunlara ek olarak, toplam yeni işler, yeni ihracat siparişleri ve üretimdeki artışlar mart ayına göre daha hızlı gerçekleşti. Üretimdeki genişleme son 20 ayın en yüksek oranında kaydedildi. 

İSO'dan yapılan açıklamada hem yeni siparişlerdeki artışın hem de deprem kaynaklı aksamaların birikmiş işlerin son 14 ayda ilk kez artmasına yol açtığı kaydedildi. Nisanda depreme bağlı aksamaların doğrudan gözlendiği başlıca alan tedarik zincirleri oldu ve firmalar ham madde temininde yaşanan zorlukların devam ettiğini bildirdi. 

Teslimat sürelerinde de üst üste dördüncü ay artış görüldü. İmalatçılar iş yüklerindeki artış nedeniyle satın alma faaliyetlerini yaklaşık bir buçuk yıldır ilk kez artırdı. Buna rağmen teslimatlarda ortaya çıkan gecikmeler girdi stoklarının artmasına engel oldu.


 

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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