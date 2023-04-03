ARA
Bist 100
4692,45
-2,5%
Bist 100
Dolar/TL
19,2035
0,1345%
Dolar/TL
Euro/TL
20,8653
0,3388%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0866
0,2121%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1221,26
0,57%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




Diğer Yazıları

İmalat sanayii yavaşlıyor

TCMB verilerine göre, imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı (KKO), depremin de etkisiyle martta bir önceki aya göre 1,7 puan düşüşle yüzde 73,5'e geriledi.

03 Nisan 2023
İmalat sanayii yavaşlıyor

TCMB verilerine göre, imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı (KKO), depremin de etkisiyle martta bir önceki aya göre 1,7 puan düşüşle yüzde 73,5'e geriledi. 

Bu oran, kapasite kullanımında 31 ayın en düşük seviyesine işaret ediyor. KKO'nun mart ayında tekstil ürünleri imalatında 4 ve ana metal sanayiindeki 5,5 puanlık düşüşleri dikkat çekti. 

En yüksek artış, 3,9 puanla içeceklerin imalatında kaydedildi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 1,5 puan azalışla yüzde 74,2 oldu.
 

0
Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1221,26 0,57%
  • ALTIN ONS 1977,97 0,43%
  • BIST 100 4692,45 -2,5%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,2035 0,1345%
  • EURO/TURK LIRASI 20,8653 0,3388%
  • EURO/USD 1,0866 0,2121%
  • INGILIZ STERLINI 1,23861 0,45499%
  • JAPON YENI 133,035 -0,18%
  • KANADA DOLARI 1,34705 -0,36244%
  • RUS RUBLESI 78,751 0,9628%
Günün En Çok Okunanları
'Aptal' telefonlar ABD'de yükselişte: Peki, neden?
Kilosu 120 bin TL'ye çıktı... Bu yılki üretim hedefi 40 kilo
Kilosu 120 bin TL'ye çıktı... Bu yılki üretim hedefi 40 kilo
TOKİ 50 ilde 575 arsa satacak: Açık artırma bu hafta
TOKİ 50 ilde 575 arsa satacak: Açık artırma bu hafta
1396 araç otoparka çekildi: 'Hayatımın en zor görevi..."
1396 araç otoparka çekildi: 'Hayatımın en zor görevi..."
Seçim portföyünde hisse ve altın öne çıkıyor
Seçim portföyünde hisse ve altın öne çıkıyor
Aracı kurumlar 2023 stratejileri
Aracı kurumlar 2023 stratejileri
Finansal sonuçlarıyla öne çıkan 33 şirket
Finansal sonuçlarıyla öne çıkan 33 şirket
“Normalleşmek için mücadele veriyoruz”
GERİ
İLERİ
'Aptal' telefonlar ABD'de yükselişte: Peki, neden?
Kilosu 120 bin TL'ye çıktı... Bu yılki üretim hedefi 40 kilo
TOKİ 50 ilde 575 arsa satacak: Açık artırma bu hafta
1396 araç otoparka çekildi: 'Hayatımın en zor görevi..."
Seçim portföyünde hisse ve altın öne çıkıyor
Kilosu 120 bin TL'ye çıktı... Bu yılki üretim hedefi 40 kilo
TOKİ 50 ilde 575 arsa satacak: Açık artırma bu hafta
1396 araç otoparka çekildi: 'Hayatımın en zor görevi..."
Seçim portföyünde hisse ve altın öne çıkıyor
Aracı kurumlar 2023 stratejileri
TOKİ 50 ilde 575 arsa satacak: Açık artırma bu hafta
1396 araç otoparka çekildi: 'Hayatımın en zor görevi..."
Seçim portföyünde hisse ve altın öne çıkıyor
Aracı kurumlar 2023 stratejileri
Finansal sonuçlarıyla öne çıkan 33 şirket
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL