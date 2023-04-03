İmalat sanayii yavaşlıyor

TCMB verilerine göre, imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı (KKO), depremin de etkisiyle martta bir önceki aya göre 1,7 puan düşüşle yüzde 73,5'e geriledi.

Bu oran, kapasite kullanımında 31 ayın en düşük seviyesine işaret ediyor. KKO'nun mart ayında tekstil ürünleri imalatında 4 ve ana metal sanayiindeki 5,5 puanlık düşüşleri dikkat çekti.

En yüksek artış, 3,9 puanla içeceklerin imalatında kaydedildi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 1,5 puan azalışla yüzde 74,2 oldu.

