Anadolu'nun en büyük 3. şirketi oldu: İnovasyon odaklı yatırımlarla büyüdük

‘Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi’ araştırmasının sonuçlarına göre Yıldızlar Yatırım Holding bünyesindeki Yıldız Entegre, Anadolu’nun en büyük üçüncü şirketi oldu. Türkiye’de orman ürünleri sektöründe liderliğini korurken, yurt dışında da yeni tesislerle global pazarlarda varlıklarını genişletmeyi hedeflediklerini söyleyen Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, “Yıldız Entegre, holdingimizin cirosunun yüzde 40’ını oluşturuyor.

2025 yılında holding olarak odak noktamız, sadece organik büyümek değil aynı zamanda yeni yatırım alanlarına da girerek hizmet verdiğimiz sektör sayısını artırmak olacak” diyor. Hakkı Yıldız’la Yıldız Entegre’nin ve holdingin yeni dönem hedeflerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.