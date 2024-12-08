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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Anadolu'nun en büyük 3. şirketi oldu: İnovasyon odaklı yatırımlarla büyüdük

Yıldız Entegre, inovasyon odaklı yatırımlarla ve operasyonel verimliliği artırmaya yönelik projelerle büyüdü. Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, “Yurt dışında yeni tesislerle global pazarlarda varlığımızı genişletmek istiyoruz” diyor.

08 Aralık 2024 | 11:22
Anadolu'nun en büyük 3. şirketi oldu: İnovasyon odaklı yatırımlarla büyüdük

‘Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi’ araştırmasının sonuçlarına göre Yıldızlar Yatırım Holding bünyesindeki Yıldız Entegre, Anadolu’nun en büyük üçüncü şirketi oldu. Türkiye’de orman ürünleri sektöründe liderliğini korurken, yurt dışında da yeni tesislerle global pazarlarda varlıklarını genişletmeyi hedeflediklerini söyleyen Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, “Yıldız Entegre, holdingimizin cirosunun yüzde 40’ını oluşturuyor. 

2025 yılında holding olarak odak noktamız, sadece organik büyümek değil aynı zamanda yeni yatırım alanlarına da girerek hizmet verdiğimiz sektör sayısını artırmak olacak” diyor. Hakkı Yıldız’la Yıldız Entegre’nin ve holdingin yeni dönem hedeflerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Gelecek hafta temettü dağıtacak 4 şirket
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (2-6 Aralık)
6 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta gündem yoğun
Yatırım araçlarında bu hafta: Zirvede borsa var
Cuma günü geri alım yapan 3 şirket (6 Aralık)
Batısöke Söke Çimento (BSOKE) bedelli tarihi belli oldu
Sinpaş GYO (SNGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Peker GYO (PEKGY) bedelsiz tarihi tarihi oldu
Alkim Alkali Kimya (ALKIM) bedelsiz tarihi belli oldu
Alkim Kağıt (ALKA) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.12.2024)
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) bedelli açıklaması
Merit Turizm (MERIT) bedelsiz açıklaması
Borsadaki otomotiv hisselerinin performansı
GERİ
İLERİ
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