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İnşaat maliyetinde enflasyon artışı

Baz etkisi ile yılbaşından itibaren düşmesi beklenen yüksek enflasyonun yalnızca gıda fiyatlarında değil, ekonominin motoru konumundaki inşaat maliyetlerinde de artışını sürdürdüğü görülüyor.

20 Mart 2023
İnşaat maliyetinde enflasyon artışı

Baz etkisi ile yılbaşından itibaren düşmesi beklenen yüksek enflasyonun yalnızca gıda fiyatlarında değil, ekonominin motoru konumundaki inşaat maliyetlerinde de artışını sürdürdüğü görülüyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İnşaat Maliyet Endeksi'ne ilişkin Ocak 2023 verilerini yayımladı. Buna göre, endeks ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 15,32, yıllık bazda yüzde 78,52 yükseldi. 

Ayrıca, malzeme endeksi yüzde 69,01, işçilik endeksi yüzde 106,95 artış gösterdi. Veri aylık bazda 13 ayın zirvesi olarak kaydedildi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 5,79, işçilik endeksi yüzde 47,79 arttı. 

Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 69,01, işçilik endeksi yüzde 106,95 artış gösterdi. Bina inşaatı maliyet endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 15,58, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 79,49 yükseldi. 

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,61, işçilik endeksi yüzde 48,48 arttı.
 

 

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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