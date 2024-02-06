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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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İş gücü piyasasında sarsıntı geçmedi

Kahramanmaraş merkezli depremler iş gücü piyasasını da derinden etkiledi.

06 Şubat 2024
İş gücü piyasasında sarsıntı geçmedi

Kahramanmaraş merkezli depremler iş gücü piyasasını da derinden etkiledi. Yaşanan göçün etkisiyle iş gücü potansiyelinin azaldığı bölgede mavi yakanın yanı sıra satış temsilcisi, muhasebe elemanı, anaokulu öğretmeni gibi pek çok pozisyonda sorun yaşanıyor.

Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler iş gücü piyasasında ciddi bir hasara neden oldu. 

Çalışanlar bölgelerini terk etmek zorunda kaldı, büyük bir iş gücü açığı ortaya çıktı. Gaziantep Sanayi Odası’nın (GSO), Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile kamu ve özel sektörün katkılarıyla hazırlanan, ‘Üretim Sektörünün Deprem Etki Analiz ve Raporlama Çalışması’na göre deprem bölgesinde özellikle dört ilde çalışan sayısında çarpıcı bir azalma oldu. 

Depremin istihdama en olumsuz yansıdığı il Hatay oldu. Hatay’da özel sektörde çalışan sayısı yüzde 35 azaldı. Geçen sene 165 bin olan kayıtlı istihdam bu sene 107 bine düştü. 

Kahramanmaraş’ta ise özel sektörde çalışan sayısı yüzde 29 azalarak 147 binden 104 bine geriledi. Malatya’da 95 binden 71 bine geriledi. Adıyaman’daki özel sektör istihdamı ise 55 binden 48 bine düştü.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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