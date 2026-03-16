65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı 2026? Kimler bayram ikramiyesi alabiliyor?

2026 yılında bayram ikramiyesi tutarı bir önceki seneyle değiştirmeyerek 4 bin TL olarak açıklandı. Ancak dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine yapılacak ödemeler, aylıktaki hisse oranlarına göre hesaplanıyor.

Bu kapsamda, vefat eden sigortalının eşi ve çocuk bulunmaması halinde eş yüzde 75 oranında ikramiyeden yararlanıyor.

Eş ve çocukların birlikte hak sahibi olması durumunda ise eşe yüzde 50 oranında ödeme yapılıyor.

Ölüm aylığı alan yetim çocuklara ise yüzde 25 oranında ikramiye veriliyor.

Buna göre yüzde 75 oranında dul aylığı alan bir kişi 3 bin TL, yüzde 50 oranında dul aylığı alan bir kişi 2 bin TL, yüzde 25 oranında yetim aylığı alan çocuk ise bin TL bayram ikramiyesi alacak.