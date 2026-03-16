65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı 2026? Kimler bayram ikramiyesi alabiliyor?

Ramazan Bayramı’na az bir süre kala bayram ikramiyesi ve maaş ödemeleri yeniden gündeme geldi. Milyonlarca kişi bu süreçte ikramiyelerin ve maaşların ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Konuya ilişkin resmi açıklama yapılırken, 65 yaş aylığı alanlar da bu bayram ikramiye alıp alamayacağını araştırıyor. Peki 65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Kimler bayram ikramiyesi alabiliyor? Dul ve yetim bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte tüm ayrıntılar...
1 65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesi alabiliyor mu?
65 yaş aylığını alan vatandaşlar, bayram ikramiyesinden yararlanıp yararlanamayacaklarını merak ediyor.
Mevcut düzenlemelere göre bayram ikramiyesi yalnızca Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı veya gelir alanlara ödeniyor.
65 yaş aylığı ise sosyal yardım kapsamında değerlendirildiğinden dolayı bayram ikramiyesi uygulaması kapsamına girmiyor.
3 Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşları ile bayram ikramiyelerinin Ramazan Bayramı’ndan önce hesaplara yatırılacağını açıklamıştı.
Erdoğan ayrıca emekli maaşı ödemelerinin 14 Mart itibarıyla başlayacağını da ifade etmişti.
Bu açıklamanın ardından dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerinin maaş ve ikramiye ödemelerinin de bayram öncesinde yapılması bekleniyor.
4 Dul ve yetim aylığı alanlar ne kadar bayram ikramiyesi alacak?
2026 yılında bayram ikramiyesi tutarı bir önceki seneyle değiştirmeyerek 4 bin TL olarak açıklandı. Ancak dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine yapılacak ödemeler, aylıktaki hisse oranlarına göre hesaplanıyor.
Bu kapsamda, vefat eden sigortalının eşi ve çocuk bulunmaması halinde eş yüzde 75 oranında ikramiyeden yararlanıyor.
Eş ve çocukların birlikte hak sahibi olması durumunda ise eşe yüzde 50 oranında ödeme yapılıyor.
Ölüm aylığı alan yetim çocuklara ise yüzde 25 oranında ikramiye veriliyor.
Buna göre yüzde 75 oranında dul aylığı alan bir kişi 3 bin TL, yüzde 50 oranında dul aylığı alan bir kişi 2 bin TL, yüzde 25 oranında yetim aylığı alan çocuk ise bin TL bayram ikramiyesi alacak.
5 Bayram ikramiyesinden kimler yararlanıyor?
Bayram ikramiyesi SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra şu gruplara da ödeniyor:
- Dul ve yetim aylığı alanlar
- Ölüm aylığı alan hak sahipleri
- Malullük aylığı alanlar
- Vazife malullüğü aylığı alanlar
- Şehit yakınları ve gaziler
- Güvenlik korucuları
- Terörden zarar gören siviller ve hak sahipleri
- Sürekli iş göremezlik geliri alanlar