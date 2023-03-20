İşsizlik nasıl sert geriledi?

Türkiye ekonomisinde enflasyondan cari açığa pek çok makro göstergede tablo kötüleşse de işsizlik verilerinde istikrarlı gerileme dikkat çekiyor. TÜİK'in ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerine göre, ocakta işsizlik oranı, yüzde 9,7'ye geriledi.

İşsizlik oranı en son ağustos ayında yüzde 9,7'ye kadar gerilemiş ardından yükselişe geçerek aralık ayında yüzde 10,2'ye ulaşmıştı. Ocak ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 166 bin kişi azalarak 3 milyon 424 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 13,7 olarak tahmin edildi.

GENİŞ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 21,9

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, ocakta bir önceki aya göre 354 bin kişi artarak 31 milyon 837 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 48,9 oldu. İş gücü, ocakta bir önceki aya göre 188 bin kişi artarak 35 milyon 260 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 54,1 olarak gerçekleşti.

İş gücüne katılma oranı, erkeklerde yüzde 72,5 iken kadınlarda yüzde 36,1 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,5 puanlık artış ile yüzde 20,2 olurken, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, ocakta bir önceki aya göre 0,6 puanlık artış ile yüzde 21,9 oldu.

Peki işsizlikte bu dikkat çekici gerileme nasıl gerçekleşti?

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Mer-kezi'nin (BETAM) Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Araştırma Görevlisi Hamza Mutluay ve Araştırma Görevlisi Mehmet Cem Şahin tarafından hazırlanan "İşsizlikte Sert Düşüşün Arka Planı" başlıklı notunda bu soruya yanıt arandı.

Kaleme alınan analize göre, mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Aralık 2022'den Ocak 2023'e istihdamda görülen 28 binlik artış ve işsiz sayısında görülen 90 binlik azalışın sonucu 0,7 puanlık düşüşle yüzde 13,7'ye geriledi. Aynı dönemde erkek işsizlik oranı ise istihdamda 326 binlik sıçrama ve işsizlikte görülen 75 binlik azalışın sonucunda 0,4 yüzde puan düşüşle yüzde 7,7'ye geriledi.

Bir başka deyişle kadın iş gücü seviyesi 62 bin azalırken, erkek iş gücü seviyesi 251 bin arttı. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı 0,3 yüzde puan azalışla yüzde 6,0'a geriledi. Böylelikle işsizlik oranı bu dönemde 0,5 puan azalmış oldu.

