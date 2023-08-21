İşsizlik oranı iki ileri bir geri

Türkiye ekonomisinin makro verileri içerisinde, hem iş dünyasının hem akademi dünyasının bir çeşit kayıtsızlıkla izlediği yegane veri 'işsizlik' oldu desek, yeridir.

Zira tabir-i caiz ise 'iki ileri bir geri' gidip gelen işsizlik oranları, kapsadığı nüfus ve metodoloji anlamında heyecan verici bir istatistik olmaktan çıkmış durumda. Gelelim açıklanan son işsizlik verilerine...

TÜİK'in son Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,1 puan yükselişle yüzde 9,6 seviyesine çıktı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,8 iken kadınlarda yüzde 13,2 olarak tahmin edildi. Böylelikle son bir yılda işsizlik oranı yüzde 9,5 ile yüzde 10,3 arasında salınıp durmuş oldu.

VERİLERİN GÖSTERDİĞİ NE?

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 363 bin kişi azalarak 31 milyon 291 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 47,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,2 iken kadınlarda yüzde 30,8 olarak gerçekleşti.

İş gücü 2023 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 359 bin kişi azalarak 34 milyon 629 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7 iken kadınlarda yüzde 35,5 oldu.

Verilere göre, Haziran 2022 döneminde 64,4 milyon olan 15 yaş ve üstü nüfus, Haziran 2023 döneminde 1 milyon kişi artarak 65,4 milyona çıkmış. Bu son bir yılda istihdam da 700 bin kişi artarak 31,3 milyona ulaşmış. Ancak aynı dönemde iş gücüne katılmayanların sayısı da 500 bin kişi artışla 30,8 milyona çıkmış durumda.

Haziran 2023'te zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı ise bir önceki aya göre 1,7 puanlık artış ile yüzde 24,2 oldu.

TÜİK'in iş gücü verilerine devam edelim: Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık artış ile yüzde 18,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,4, kadınlarda ise yüzde 24,2 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 0,7 saat artarak 44,6 saat olarak gerçekleşti.

İŞ GÜCÜNE KATILIM YERİNDE SAYIYOR

Türkiye'de iş bulmaktan umudunu kesip çalışmak istemeyenlerin sayısındaki artış, iş gücü piyasasındaki daralmanın etkisiyle işsizliği de düşük tutmaya devam ediyor. Oysa, unutmayalım ki resmi verilere göre 15 yaş üstü nüfusun yüzde 47'si çalışmıyor. Bu oran Avrupa Birliği'nde yüzde 25 seviyesinde seyrediyor.

Eurostat verilerine göre Türkiye'de yüzde 53 olan iş gücüne katılım oranı İsviçre'de yüzde 83,5, Almanya'da yüzde 79,7, Fransa'da yüzde 73,9, İtalya'da yüzde 66,5 düzeyinde seyrediyor. Ne yazık ki milyonlarca sağlıklı kadın ve erkeğimizi iş gücü piyasasına sokamıyoruz. Hal böyle olunca 'işsizlik oranı tek hanede' diye sevinmek de pek içimizden gelmiyor.

