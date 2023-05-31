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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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İşsizlik yeniden tek haneyi gördü

TÜİK'in 2023 yılı birinci çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerine göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 62 bin kişi azalarak 3 milyon 483 bin kişi oldu.

31 Mayıs 2023
İşsizlik yeniden tek haneyi gördü

Türkiye'de işlerin iyi gittiği bir tabloya işaret eden bir diğer veri ise işsizlik verisi. 

TÜİK'in 2023 yılı birinci çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerine göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 62 bin kişi azalarak 3 milyon 483 bin kişi oldu. 

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti ve böylelikle Ocak 2023'ten sonra yeniden tek haneyi görmüş oldu.

 İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,2, kadınlarda yüzde 13,4 olarak tahmin edildi. Bu dönemde genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 19,9'a geriledi. 

Verilere göre, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe kıyasla 0,9 puan. Öte yandan zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,6 puanlık artış ile yüzde 22,4 oldu. 

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,5 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,3 olarak tahmin edildi.


 

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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