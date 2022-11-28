İşsizlik yine çift hanede

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 19,1

Son bir yıldır işsizlikte yaşanan yatay süreç devam ediyor. Ağustos döneminde yüzde 9,6 ile tek haneye düşen işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,7 puanlık azalışla yüzde 10 oldu.Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 433 bin kişiye düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tem-muz-eylül dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 234 bin kişi azalarak 3 milyon 433 bin kişi oldu.Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,7 puanlık azalışla yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 1,6 puan azaldı.Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,8 puanlık azalış ile yüzde 19,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 16,1, kadınlarda ise yüzde 24,7 olarak tahmin edildi.Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 123 bin kişi artarak 30 milyon 787 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı da değişim göstermeyerek yüzde 47,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,9 iken kadınlarda yüzde 30,5 olarak gerçekleşti.Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 20,9 oldu.Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,2 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,1 olarak tahmin edildi.