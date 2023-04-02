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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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İstanbul’da dönüşümün anahtarı 750 bin boş konut

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki olarak dönüşüme imza atan KİPTAŞ’ın genel müdürü Ali Kurt ile İstanbul’u ve kentsel dönüşümü konuştuk.

02 Nisan 2023
İstanbul’da dönüşümün anahtarı 750 bin boş konut

Deprem sonrası gözler İstanbul’a çevrildi. İstanbul’da olası bir depremde yıkılacak binlerce yapı bulunuyor. 

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, vatandaşların 750 bin boş konuta yerleştirilip hızla kentsel dönüşüm yapılabileceğini söylüyor.

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu Kahramanmaraş depremlerinin ardından bir kez daha hatırlandı. Deprem sonrası tüm gözler Türkiye genelindeki 6,5 milyon çürük yapıya ve bunların büyük bir kısmını barındıran İstanbul’a çevrildi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki olarak dönüşüme imza atan KİPTAŞ’ın genel müdürü Ali Kurt ile İstanbul’u ve kentsel dönüşümü konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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