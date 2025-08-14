İstanbul, ofis dekorasyon maliyeti artışında Avrupa 22’ncisi oldu

Cushman & Wakefield | TR International’ın Dekorasyon Maliyet Rehberi 2025 raporuna göre, İstanbul’da orta ölçekte ofis dekorasyonu maliyeti son bir yılda 180 Euro artarak 1.550 Euro/m²’ye ulaştı. Avrupa’da 52 şehir arasında 22. sırada yer alan İstanbul’da maliyet artışının başlıca sebepleri, döviz kurundaki dalgalanmalar, ithal malzeme fiyatları ve akıllı bina teknolojilerinin yaygınlaşması oldu.

Pandemi sonrası dönemde ülkemizde ve dünyada uzaktan çalışma, hibrit çalışma yöntemleri yaygınlaşsa da bazı şirketler ofis kullanımını sürdürüyor.

Ofis kullanımı da şirketler için ekstradan maliyet kalemi anlamını taşıyor. Cushman & Wakefield | TR International tarafından hazırlanan Dekorasyon Maliyet Rehberi 2025, Türkiye ofis pazarındaki maliyet trendlerini, tasarım eğilimlerini ve yatırım önceliklerini ortaya koydu.

Rapora göre, İstanbul’da orta seviye ofis dekorasyonu maliyeti, 2024’te 1.370 Euro/m² iken 2025’te yüzde 13 artışla 1.550 Euro/m² seviyesine ulaştı. Böylece İstanbul, Avrupa’daki 52 şehir arasında en pahalı 22’nci şehir oldu.

Maliyet artışlarını etkileyen başlıca unsurlar, döviz kuru dalgalanmaları ve ithal malzeme fiyatlarındaki artış oldu. Ayrıca kalifiye iş gücü eksikliği ve artan işçilik maliyetleri; akıllı bina sistemlerinin yaygınlaşmasıyla yükselen altyapı giderleri; yatırımcıların tasarım, uygulama ve danışmanlığı entegre şekilde almayı tercih etmesi de dekorasyon maliyetlerini yükselten unsurlar arasında yerini alıyor.

İLK BEŞTE KİMLER VAR?

Listenin ilk sırasında aynı segmentte 2 bin 671 Euro ile Londra yer aldı. İlk beşte yer alan diğer şehirler ise 2 bin 512 Euro ile Hamburg, 2 bin 432 Euro ile Münih, 2 bin 408 Euro ile Frankfurt ve 2 bin 333 Euro ile Berlin olarak sıralandı.

Sıra Şehir Tutar (Euro/m²) 1 Londra 2.671 2 Hamburg 2.512 3 Münih 2.432 4 Frankfurt 2.408 5 Berlin 2.333

Raporda, Avrupa ofis pazarının mevcut ekonomik belirsizliğe rağmen güçlü seyrini sürdürdüğü vurgulandı. Yılın ikinci yarısında yapılan faiz indirimleri, iş dünyasında güven artışına yol açarken bu durum 2024 yılında 10.3 milyon metrekarenin kiralanmasıyla sonuçlandı.

Bu, bir önceki yıla göre yüzde 5 artış anlamına geldi. Talebin özellikle ulaşım altyapısına yakın, yüksek nitelikli A sınıfı binalara yöneldiği, bu segmentin kiralamalardaki payının yüzde 50’ye ulaştığı belirtildi. Bu oran 2019’da yüzde 40’ın biraz üzerindeydi.

TEKNOLOJİ, KONFOR VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖN PLANDA

Pandemi sonrası dönemde hibrit ve uzaktan çalışma modellerinden tam zamanlı ofise dönüş eğilimi hızlanırken, şirketler bu süreci en iyi şekilde yönetmeye çalışıyor. Bu kapsamda “ev konforunu” ofis ortamına taşıyan tasarımlara yöneliyor.

Lounge alanları, sessiz çalışma köşeleri, wellness odaları, biyofilik tasarım unsurları ve akustik çözümler, projelerin standart bileşenleri haline geliyor.

Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat süreci ve ESG raporlamaları kapsamında faaliyet gösteren çok uluslu şirketler, Türkiye’deki ofis projelerinde de çevre dostu uygulamaları hayata geçirmeye başladı. Enerji verimli sistemler, yeşil bina sertifikaları (LEED, BREEAM), atık yönetimi, doğa dostu malzemeler ve dijital bina yönetimi teknolojileri, yalnızca çevresel değil aynı zamanda finansal sürdürülebilirlik açısından da ofis projelerinin temel kriterleri haline geldi.

60 ÜLKEDE FAALİYETTE

Cushman & Wakefield, 60 ülkede 400'den fazla ofis ve yaklaşık 52.000 çalışanı ile dünyanın en büyük gayrimenkul hizmetleri firmaları arasında yerini alıyor.

Firma, 2024 yılında kiralama, sermaye piyasaları, değerleme ve diğer hizmetlerinde 9,4 milyar dolar gelir elde etti. “Better never settles" anlayışını benimseyen firma, sektör ve iş dünyasında birçok ödül kazandı.

Cushman & Wakefield’ın Türkiye’deki temsilcisi olan TR International, kapsamlı yerel bilgi birikimini uluslararası kalite standartlarıyla buluşturarak, Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul kuruluşu olma amacıyla faaliyet gösteriyor.