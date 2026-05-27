Kadın girişimcilere destek yağmuru

Kadın girişimciliği Türkiye’de artık yalnızca bir sosyal destek alanı değil; ekonomik büyümenin, dijital dönüşümün ve sürdürülebilir kalkınmanın stratejik bir bileşeni olarak öne çıkıyor. Finans sektörü başta olmak üzere birçok kurum, kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve girişimcilik ekosisteminde daha güçlü bir yer edinmelerini sağlamak için kapsamlı programlar yürütüyor.
Ekonomist’in 10 - 23 Mayıs 2026 tarihli sayısından
Bankalardan teknoloji şirketlerine, perakendeden sivil toplum kuruluşlarına uzanan geniş bir yelpazede; finansmana erişim, eğitim, mentorluk, dijitalleşme ve pazara açılma gibi alanlarda çok katmanlı destek modelleri geliştiriliyor. Uluslararası fonlar, kalkınma bankaları ve kamu-özel sektör iş birlikleriyle güçlenen bu yapı, kadın girişimcilerin yalnızca yerel pazarda değil küresel ölçekte de rekabet edebilmesini hedefliyor. Haberimizde kadın girişimciliğine ve üretime destek veren 20 kurumun yeni dönem planlarını araştırdık.
Ümit Boran / Alarko
Tarımda kadın gücü
Alarko Tarım Grubu, “Tarımda Kadın Gücü” hareketiyle kadın girişimcileri desteklemeye odaklanan şirketlerden biri. Program kapsamında mikrobiyal gübre, yeni nesil tarım çözümleri, aromatik kozmetik ve yerel ürünler geliştiren girişimlere destek veriliyor. Alarko Holding ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen Girişim Öncüleri Programı üzerinden kadın girişimcilere hibe ve ekosistem desteği sağlanıyor. Alarko Tarım Grubu Genel Müdürü Ümit Boran, “Alarko Holding tarafından üç yıldır başarıyla yürütülen Girişim Öncüleri Programı’na dahil olarak tarım sektörüne yenilikçi çözümler kazandıran beş kadın girişimini destekledik” ifadelerini kullanıyor.
Cahit Erdoğan / Yapı Kredi
Kapsayıcı finansman modeli
Kadın girişimciliğini bütüncül bir yaklaşımla ele alan Yapı Kredi ise EBRD ve JP Morgan iş birliğiyle yürütülen ‘Sınırları Kaldıran Kadınlar’ programı kapsamında özellikle dijitalleşme ve e-ihracat alanlarında yetkinlik kazandırıyor. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, “Geliştirdiğimiz kredi programları aracılığıyla kadın girişimcilere avantajlı finansman imkânları sunuyoruz. Sınırları Kaldıran Kadınlar programımızla kadın girişimcilere eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.” diyor. Banka, 2025 yılında 23 bin kadın girişimciye 336 milyar TL’yi aşan finansman sağlayarak bu alandaki desteğini büyütmeye devam ediyor.
Kooperatiflerle iş birliği
Kadın üreticilerin sürdürülebilir üretime katılımını destekleyen Migros da özellikle kooperatifler üzerinden kapsamlı bir model yürütüyor. Kadın kooperatiflerine yönelik eğitimlerle kalite, pazarlama ve kurumsal kapasite gelişimi desteklenirken, ürünlerin pazara erişimi de güçlendiriliyor. KAGİDER iş birliğiyle yürütülen ‘Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı’ kapsamında finans, markalaşma, dijital ticaret ve satış gibi alanlarda eğitimler veriliyor. Şirket ayrıca Macrocenter mağazalarında oluşturduğu ‘Dayanışma Köşesi’ ile kadın üreticilerin ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturuyor.
A. Tuğba Dedeoğlu / 10.000 Kadın Girişimciler Der.
Deneyim ve doğru yönlendirme
10.000 Kadın Girişimciler Derneği, eğitim, mentorluk ve networking odaklı destekler sunuyor. Dernek, iş geliştirme, finansal okuryazarlık, markalaşma ve dijital dönüşüm alanlarında düzenlediği programlarla girişimcilerin yetkinliklerini artırıyor. 10.000 Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Ayşe Tuğba Dedeoğlu, yaklaşımı şöyle özetliyor: “Düzenlediğimiz eğitim programlarıyla iş geliştirme, finansal okuryazarlık, markalaşma ve dijital dönüşüm konularında yetkinlik kazandırıyoruz. Bununla birlikte mentorluk programlarımız sayesinde girişimcilerimizin yalnızca bilgiye değil, deneyime ve doğru yönlendirmeye de erişmesini sağlıyoruz.” Dernek, 2026 yılında en az 5 bin kadın girişimciye ulaşmayı hedefliyor.
Hüsniye Ulu / ING Türkiye
Uluslararası finansman desteği
Kadın girişimcilerin finansmana erişimini güçlendirmeyi odağına alan ING Türkiye ise uluslararası iş birlikleriyle geliştirdiği programlarla kapsamlı destek sunuyor. Women in Business programı kapsamında yaklaşık 12 milyon Euro tutarında finansman sağlandı. ING Leasing tarafında ise 14 kadın girişimcinin makine yatırımlarına katkı sunularak 7,7 milyon Euro’luk yatırım desteklendi. ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hüsniye Ulu, “Uluslararası iş birliklerimizle kadın girişimcilere özel kredi çözümleri sunuyoruz. Finansmanı eğitim, danışmanlık ve mentorluk destekleriyle sunarak kadın girişimcilerin işlerini büyütmelerini destekliyoruz” diyor.
Özlem Selçuk Erkan / Şekerbank
Kırsalda finansman modeli
Şekerbank, uluslararası kaynakların önemli bir bölümünü kadın sahipliği bulunan işletmelere yönlendiriyor. Kadın çiftçilere hasat dönemine uygun ödeme planları sunulurken, finansal okuryazarlık ve iş geliştirme destekleriyle sürdürülebilir büyüme hedefleniyor. She’s Next programı kapsamında mikro ölçekli girişimcilere eğitim ve mentorluk desteği veriliyor. Şekerbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Özlem Selçuk Erkan, “Uluslararası finans kuruluşlarından sağladığımız kaynakların önemli bir kısmıyla kadın sahipliği ya da yöneticiliği bulunan küçük işletmelerin ya da kadın istihdamına yönelik işletme ve KOBİ’lerin finansmana erişimini destekliyoruz” ifadelerini kullanıyor.
Özge Küllah Kurtuluş / İş Bankası
250 milyar TL hedefi
Kadın girişimciliğini stratejik öncelik olarak konumlandıran Türkiye İş Bankası, finansman ve eğitim programlarını birlikte yürütüyor. Banka, ‘Kadının Güçlenmesi Bildirgesi’ kapsamında girişimci kadınlara yönelik finansman hedefini 2028 yılına kadar 250 milyar TL’ye yükseltti. “Girişimde Kadın Gücü” projesiyle eğitim ve mentorluk destekleri sunuluyor. İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Müdürü Özge Küllah Kurtuluş, “Kadınların emeğine, fikrine, üretkenliğine ve hayallerine duyduğumuz inançla, girişimci kadınların ekonomide daha güçlü şekilde yer almasını desteklemek amacıyla finansal ve finansal olmayan çözümleri kapsayan bütüncül bir yaklaşım benimsiyoruz” şeklinde konuşuyor.
Alper Bektaş / Akbank
Fonlara kolay erişim
Akbank, esnek ödeme planlı krediler, teminat destekli finansman ve ihracat kredilerinin yanı sıra eğitim ve mentörlük programlarıyla kadın liderliğindeki işletmelerin büyümesini destekliyor. Genişletilen ‘Kadın KOBİ Paketi’ kapsamında EBRD, IFC ve ADB iş birlikleriyle uluslararası fonlara erişim sağlanırken, sigorta, sağlık avantajları ve teşvik danışmanlığı gibi bankacılık dışı hizmetler de sunuluyor. Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, “Akbank’ta girişimci kadınları desteklemeyi temel bir sorumluluk olarak ele alıyoruz. Girişimci kadınların finansmana erişimini kolaylaştırırken, aynı zamanda bilgiye, doğru ağlara ve yeni fırsatlara ulaşmalarını da sağlayan bütüncül bir destek modeli sunuyoruz” diye konuşuyor.
Gülizar Öcal Doğan / Besler
Tarımın kadın yıldızları
Tarım ve gıda üretiminde kadınların güçlenmesine odaklanan Besler, ‘Tarımın Kadın Yıldızları’ projesiyle kadın çiftçilerin üretime katılımı artırırken, aynı zamanda gelir yaratma imkânı sağlıyor. Eğitim programlarıyla yapay zekâdan sürdürülebilir üretime kadar birçok alanda destek sunuluyor. Besler Pazarlama, İletişim ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Gülizar Öcal Doğan, “Tarımda ve gıda üretiminde ‘bütüncül bir sistem dönüşümü’ hedefiyle oluşturduğumuz sürdürülebilirlik stratejimizin iki odak alanını ‘Geleceğe İlham Vermek’ ve ‘Paydaşlarımızla Güçlenmek’ oluşturuyor” ifadelerini kullanıyor.
Cem Baş / Bambi Yatak
Yerel üretime katkı
Kadın girişimciliğini yerel üretim üzerinden destekleyen Bambi Yatak, “Kadın Eliyle, Emeğiyle” projesiyle bölgesel kalkınmaya katkı sağlıyor. Kilis’te hayata geçirilen proje kapsamında kadınlar, coğrafi işaretli yorgan üretimiyle hem gelir elde ediyor hem de geleneksel zanaatların yaşatılmasına katkı sunuyor. Şirket ayrıca bayilik sistemiyle kadın girişimcilerin sektörde yer almasını destekliyor. Bambi Yatak Genel Müdürü Cem Baş, “Kadın girişimciliğinin desteklenmesine yönelik, kaybolmaya yüz tutmuş zanaatlardan coğrafi işaretli Kilis yorganını yaşatmak amacıyla ‘Kadın Eliyle, Emeğiyle’ projesini geçen yıl hayata geçirdik” diyor.
Gülşah Alakuş / BNP Paribas Cardif Türkiye
Eşitlikçi kurum kültürü
BNP Paribas Cardif Türkiye’de kadın çalışan oranı yüzde 60’a, yönetim kademelerinde kadın temsili ise yüzde 45’e ulaştı. KEDV iş birliğiyle gerçekleştirilen projeler kapsamında kadın kooperatiflerinin ürünleri desteklenerek girişimcilerin ekonomik hayatta daha görünür olması sağlanıyor. BNP Paribas Cardif Türkiye İnsan Kaynakları ve Organizasyon Genel Müdür Yardımcısı Gülşah Alakuş, “Toplumsal cinsiyet eşitliğini yalnızca bir söylem değil, karar alma süreçlerinden liderlik gelişimine, insan kaynakları politikalarından günlük çalışma pratiklerine kadar tüm iş süreçlerinin doğal ve vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz” diyor.
Canan Bilal Yılmaz / Hepsiburada
E-ticarette avantajlar
Kadınların e-ticarete katılımını artırmayı hedefleyen Hepsiburada ise sunduğu çok katmanlı desteklerle girişimcilerin işlerini büyütmesini kolaylaştırıyor. “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” programı kapsamında indirimli komisyon oranları, reklam ve pazarlama destekleri ile finansal avantajlar sağlanırken, operasyonel süreçlerde de önemli kolaylıklar sunuluyor. Hepsiburada Kurumsal İletişim, Sosyal Etki ve Sürdürülebilirlik Direktörü Canan Binal Yılmaz, “Programımız kapsamında e-ticarete adım atan kadınlara indirimli komisyon oranları, reklam ve pazarlama desteği gibi finansal ve operasyonel avantajlar sunuyoruz” diyor. Yılmaz, ‘Yol Arkadaşın Burada’ programında ise kadın girişimcilere mentörlük desteği ve dijital pazarlama eğitimleri sunduklarını ifade ediyor.
Levent Ulusoy / ÜNLÜ&CO.
Yatırıma erişim desteği
ÜNLÜ & Co, Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi ile kadın girişimcilere eğitim, mentorluk ve yatırım erişimi sağlıyor. Program kapsamında finans, hukuk, pazarlama ve veri stratejisi gibi alanlarda kapsamlı içerikler sunulurken, yatırımcı buluşmaları ve networking desteğiyle girişimlerin ölçeklenmesi hedefleniyor. Program kapsamında birinci olan girişime 50 bin dolar yatırım yapılırken, yeni dönemde de benzer bir finansman planlanıyor. ÜNLÜ & Co Kurumsal İletişim ve Pazarlama Kıdemli Direktörü Levent Ulusoy, “10 yıl önce başlattığımız ve bugün GİRVAK iş birliğiyle yürüttüğümüz ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi ile kadın kurucuların ölçeklenme ve yatırıma erişim süreçlerinde karşılaştıkları engelleri aşmalarına destek oluyoruz” diye konuşuyor.
İhracat kapasitesini artırıyor
Kadın Dostu Markalar Platformu, eğitim, finansman ve pazara erişimi kapsayan projeler yürütüyor. KDM Akademi ile yetkinlik geliştirme programları sunulurken, GlobHer projesiyle kadın girişimcilerin ihracat kapasitesi artırılıyor. Platform ayrıca deprem bölgesinde hayata geçirdiği Harbie markasıyla kadın emeğini sürdürülebilir bir üretim modeline dönüştürüyor. Kadın Dostu Markalar Platformu Kurucu Başkanı Nazlı Demirel, “KDM Akademi ile eğitim müfredatları oluşturuyor, GlobHer projemizle kadın girişimcilerin ihracat yetkinliklerini artırarak küresel pazarlara açılmalarına rehberlik ediyoruz” diyor.
Esra Bezircioğlu / Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı
“En az 5 bin kadın girişimciye ulaşacağız”
“2026’da kadın girişimcilik ekosistemini güçlendiren en önemli çalışmalarımız arasında KAGİDER Global Platformu ve KAGİDER Momentum Kadın Girişimci Güçlendirme Programı projeleri yer alıyor. Ayrıca Ticaretin Kadınları Platformu ile ürünlerinin ve hizmetlerinin satın almacılar tarafından görünür ve erişilebilir olmasını sağlıyoruz. Bugün 60 ilden 5 bine yakın kadın girişimcinin kayıtlı olduğu platform; yüzlerce dernek, işletme ve binlerce kullanıcıyı bir araya getirerek kadın girişimcilerin dijital görünürlüğünü ve iş ağlarını güçlendiriyor. 2026 yılı boyunca farklı programlarımızda doğrudan en az 5 bin kadın girişimciye ulaşmayı hedefliyoruz.”
Sibel Kaya / Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı
“Kadın girişimcilere sağladığımız finansman 350 milyar TL’yi aştı”
“Türkiye Kadın Girişimci Akademisi ile 6 bin kadın girişimciye ulaştık, Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması ile 50 binden fazla başvuru aldık ve Ticaretin Kadınları platformu ile kadın girişimcilerin yeni tedarik zincirlerine erişmesini destekliyoruz. Son beş yılda kadın girişimcilere sağladığımız finansman 350 milyar TL’yi aştı. Her yıl binlerce kadın girişimciye finansman, eğitim, ağ ve görünürlük desteği sunmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda Techstars ana partnerliğimiz kapsamında hayata geçirdiğimiz Startup Weekend Women gibi etkinliklerle uluslararası mentorluk ağlarına ve yatırımcılara erişebilecekleri fırsatlar yaratıyoruz.”
Prof. Dr. Yasemin Açık / Türkonfed YKB Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı
“Kapsamlı yol haritası hazırlıyoruz”
“2021’de Türkiye İş Bankası ile Girişimde Kadın Gücü Projesi’ni hayata geçirdik. 2026-2027 döneminde, 81 ilde yaklaşık 7 bin 500 girişimci kadına ulaşmayı hedefliyoruz. 2026 yılı içerisinde bir tedarik günü, bir demo günü, üç ilham buluşması ve bir uluslararası ilham buluşması düzenleyeceğiz. Bu yıl mentörlük desteği sunacağımız 60 girişimci kadına önümüzdeki yıl özel iş geliştirme desteği sağlayacağız. Bu yıl Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile kadın-erkek fırsat eşitliğini iş dünyasının tüm süreçlerine dahil edecek kapsamlı bir yol haritası hazırlıyoruz.”