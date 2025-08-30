Kadın girişimcilere stratejik destek

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), kadın girişimcilerin iş dünyasında daha güçlü, dirençli, rekabetçi ve sürdürülebilir bir konuma gelmelerini hedefleyen KAGİDER Momentum: Kadın Girişimci Güçlendirme Programı’nı başlattı. KAGİDER tarafından geliştirilen ve 24 ay sürecek olan program, mikro ve küçük ölçekli, dezavantajlı konumdaki kadın liderliğindeki işletmelere yönelik çok boyutlu bir gelişim modeli sunuyor.
Ekonomist’in 31 Ağustos - 13 Eylül 2025 tarihli sayısından
AÇIK DAVET
Program; dijital eğitimler, birebir mentorluk ve uzman danışmanlık desteklerinin yanı sıra yönetim kurulu simülasyonları, ulusal ve uluslararası ağlara erişim, yatırımcı ve iş ortaklarıyla buluşma etkinlikleri gibi birçok bileşeni bir araya getirerek kadın girişimcilere sürdürülebilir büyüme yolunda stratejik katkılar sunacak. Toplamda 10 fazdan oluşan program, hibrit bir modelle yani çevrimiçi ve yüz yüze etkinliklerle yürütülecek. Girişimcilerin daha etkin, görünür ve dirençli hale gelmeleri hedefleniyor.
KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, uzun yıllardır kadın girişimciliğinin güçlenmesi için çok boyutlu çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek, KAGİDER Momentum programının bu vizyonun somut bir yansıması olduğuna dikkat çekiyor. Her kadının potansiyeline ulaşma hakkı olduğunu, KAGİDER’in de bu potansiyeli açığa çıkaracak güvenli, destekleyici ve stratejik bir alan sunduğunu ifade eden Bezircioğlu, KAGİDER Momentum’un yalnızca bir eğitim ya da mentorluk programı değil; değişim yaratmak isteyen kadınlara açık bir davet olduğunu vurguluyor.
Programın çevrimiçi düzenlenen açılış etkinliğinde konuşan KAGİDER Başkan Yardımcısı Selma Akdoğan ise KAGİDER Momentum programının taşıdığı vizyonu ve etki potansiyelini şu sözlerle dile getiriyor: “Momentum’un anlamı harekettir, ivmedir. Biz inanıyoruz ki kadın girişimcilerimizin ivmesi arttıkça, toplumumuzun da ekonomik ve sosyal kalkınma hızı artacak. KAGİDER Momentum, kadınların yalnızca mevcut işlerini büyütmekle kalmayacak, liderlik becerilerini geliştirmeleri, yeni pazarlara açılmaları ve iş dünyasında karar verici konumlara gelmeleri için bir sıçrama tahtası olacak.”