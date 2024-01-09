Kayak merkezlerinde gözler kar yağışında

Ülkemizde turizmin 12 aya yayılmasında önemli bir yere sahip olan kayak turizmi, küresel ısınma nedeniyle son yıllarda verimsiz sezonlar geçirdi.

Ocak ayının ilk günlerini yaşadığımız bu dönemde Erciyes, Sarıkamış ve Palandöken’de yoğun kar yağışı görülmesine karşın, Uludağ ve Kartalkaya’da kar yağışı sınırlı kalıyor.

Sektör kış sezonunun dolu geçmesi için umutlarını yoğun kar yağışına bağlamış durumda. Önümüzdeki günlerde kar yağması halinde kayak merkezlerinde dolulukların yüzde 80-90’lara ulaşması bekleniyor.

Sağlıklı bir veri bulunmamasına karşın, Türkiye’de kayak yapanların sayısının 4 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.

Kış döneminde yoğun faaliyet gösteren kayak otelleri ve termal otellerden de 8 ila 10 milyar dolar arasında turizm geliri elde edilebileceğine vurgulanıyor.

Kış turizminin başkenti olarak kabul edilen Uludağ’ı büyük kentlere yakınlığı ile öne çıkan Kartalkaya izliyor. Kartepe ve Ilgaz da kolay ulaşılabilirlikleriyle tercih ediliyorlar. Palandöken ve Erciyes ile modern tesisleri ve pistleriyle öne çıkıyorlar.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.