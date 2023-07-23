“KOBİ’lere erişimi artırmaya odaklanacağız”

Koç Topluluğu’nun şirketi Zer, yurt dışında Promena ile büyürken, yurt içinde B2B pazaryeri ve e-ihracat platformunun çalışmalarına devam ediyor.

Zer Genel Müdürü Serhan Turfan, yeni geliştirilen bu kanal ile KOBİ’lere erişimi artırmaya odaklanacaklarını söylüyor.

Bu yıl 20’nci yıl dönümünü kutlayan Zer, Koç Topluluğu şirketlerinin indirekt satın almalarında maliyet tasarrufu, operasyonel kolaylık ve etkin kaynak kullanımını sağlamak için bir verimlilik merkezi oluşturma amacıyla kuruldu.

Şirket, bugün sadece Koç Topluluğu şirketlerinin değil; sayısı 1300’ü aşan, orta ölçekten, büyük ölçeğe pek çok farklı sektörden şirketin de satın alma ve tedarik zinciri yönetimi sürecini yürüten dev bir ekosistem haline geldi.

Yurt dışında Promena ile yeni pazarlarda partnerlik anlaşmaları oluşturmaya devam eden şirket, yurt içinde ise yılın son döneminde kullanıma açacağı B2B pazaryeri ve e-ihracat platformunun çalışmalarına devam ediyor.

Yeni geliştirilen bu kanal ile KOBİ’lere erişimi artırmaya odaklanacaklarını söyleyen Zer Genel Müdürü Serhan Turfan, Zer’in yeni dönem hedeflerini anlattı.



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