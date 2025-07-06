Konut fiyatları enflasyonu katladı: 81 ilde fiyatlar nasıl değişti?

Araştırmaya göre, Mayıs 2024-2025 döneminde Türkiye çapında konut satış fiyatları yüzde 26, kira fiyatları yüzde 34 arttı. Bu dönemde konut metrekare satış fiyatı en çok artan il, yüzde 61,4 ile Diyarbakır olurken, yüzde 53,1’lik artışla Bingöl ikinci sırayı aldı. Onu yüzde 50,4’lük artışla Şırnak izledi. Mayıs 2021-2025 döneminde ise, konut fiyatlarının en fazla yükseldiği iller sırasıyla Niğde, Kırklareli, Çanakkale, Kocaeli ve Şırnak oldu. Bu beş ilde son dört yıldaki fiyat artışı yüzde 1000’i geçti. Aynı dönemde kira artış şampiyonu yüzde 1800 ile Kırklareli olurken; Ordu, Bilecik ve Bolu’daki kira artışları ise yüzde 1600’ü aştı.

Dünyada ve Türkiye’de pandemi sonrasında barınma konusunda ciddi sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde depremler, kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle yıkılan binaların yerine yenilerinin aynı hızda üretilememesi nedeniyle baş gösteren barınma krizinin ateşi bir türlü sönmüyor. Bununla birlikte yaşanan yüksek enflasyonun yarattığı yatırım maliyetleri ve krediye ulaşmaktaki zorluklar, bir yandan konut fiyatlarını zirveye taşırken, diğer yandan ev sahibi olma imkanlarını giderek zorlaştırıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, konut satışları Ocak-Mayıs 2025 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,4 artarak 584 bin 170 olarak gerçekleşti. 21 bin 62 ipotekli konut satışı ilk el konutlarda gerçekleşirken, ikinci el konut satışları ilk beş ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 410 bin 115 oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.