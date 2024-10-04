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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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Meksika ve ABD’ye açılım yapacak

Yeme-içme sektörünün önde gelen oyuncularından olan Aziz Ebay Holding, yurt dışı yatırımlarına hız veriyor. Aziz Ebay Holding CEO’su Volkan Akkaş, “2026 sonuna kadar 50 milyon dolar yatırımla, Meksika ve ABD’de 10 restoran açmayı planlıyoruz” diyor.

04 Ekim 2024 | 17:05
Meksika ve ABD’ye açılım yapacak

Restoran, catering, turizm, teknoloji ve enerji sektörlerindeki yatırımlarıyla dünyanın farklı ülkelerinde iştirakleri olan Aziz Ebay Holding, özellikle Akkomarka çatısı altındaki yeme-içme markalarıyla yeni dönemde yurt dışında büyümeye hız verecek. Grup olarak 2024 sonunda 5 milyar TL’yi aşan bir ciroya ulaşacaklarını ifade eden Aziz Ebay Holding CEO’su Volkan Akkaş, “2026 sonuna kadar 50 milyon dolar yatırım yapacağız. Hollanda, İspanya, Azerbaycan ve Özbekistan’da varız. Yakın gelecekte Meksika ve ABD pazarında büyüyeceğiz. Beş yıl içinde bu pazarlarda 10 restoran açacağız” diye konuşuyor.

Holdingin Akkomarka çatısı altında yeme - içme sektöründe Köşebaşı, Ali Ocakbaşı, Perihan Meyhane, Yamo Sushi, Snob Street Food, Ken Sushi, Donkey, Ristorante Umberto, Mr. Meat, Safderun ve All Day Catering markaları bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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3 Ekim borsada gün sonu rakamları
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) geri alım açıklaması
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Enflasyon muhasebesi bilançoları nasıl etkiliyor?
Spor kulüplerinin ilk yarı performansları: Fenerbahçe hisseleri bu yıl uçuşta
BinBin halka arz tarihi:Kaç lot dağıtacak?
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Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (3 Ekim)
Borsada dün geri alım yapan 12 şirket (2 Ekim)
Sanica Isı'dan (SNICA) bedelsiz açıklaması
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