Ocak enflasyonu 22 yılın zirvesinde

Sonuçta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak 2024'e ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıklayınca gördük ki, evet son 22 yılın en yüksek ocak ayı enflasyonu kayıtlara geçmiş. Ancak ocakta yüzde 6,7 olarak gerçekleşen TÜFE, yıllık TÜFE'yi yüzde 64,86 ile çok az kıpırdatmış.

Yine de bu tabloya göre aylık enflasyon beş ayın zirvesine çıkarken, yıllık enflasyon ise Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu.

HİZMET FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Ocakta TÜFE kapsamında mal fiyatları yüzde 4,60 artarken, hizmet fiyatlarındaki artışın yüzde 12,14'e yükselmesi ise dikkat çekici bir ayrıntı olarak not edilmeyi hak ediyor. Bu arada aylık çekirdek enflasyon göstergelerinin manşet enflasyonun üzerinde gerçekleşmesi de dikkati çeken bir diğer gelişme oldu.

Enflasyon verilerinin alt kalemlerine bakacak olursak, giyim ve ayakkabı hariç 12 ana harcama grubunun 11'inde artış yaşandığını görüyoruz. Aynı dönemde TÜİK, ocakta enflasyon sepeti içerisindeki ana harcama gruplarının ağırlıklarını güncelledi ve 12 harcama grubundan sekizinin sepetteki payını artırdı.

Revizyonda ulaştırma grubunun payı 2,27 puan yükseltilirken, konut grubunun payının 2,42 puan azaltılması da dikkat çeken bir diğer gelişme oldu diyebiliriz.

Üretici fiyatları ise aylık yüzde 4,14 artarken, yıllık enflasyon yüzde 44,20 ile Aralık 2023'teki seviyesini korudu. Ocakta temel eczacılık ürünleri grubu aylık bazda yüzde 16,14 ile çarpıcı bir artış gösterirken, aylık bazda fiyatların yüzde 6,32 düştüğü elektrik, gaz üretim ve dağıtımı kalemi ise aylık ÜFE enflasyonunu 0,59 puan geriletti.

TCMB'DE "YİNE YENİ YENİDEN"

Geçtiğimiz iki haftada çok fazla yazılıp çizildiği için bir kez daha gelişmeleri tekrar etmeden, TCMB'de yine bir başkanlık değişimi yaşandığını hatırlatmak isterim. 28 Mayıs seçimleri sonrasında büyük umutlarla ABD'den çağrılan Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığı yalnızca sekiz ay sürdü. Erkan, kendisi ve ailesi hakkında çıkan iddialar sonrasında görevinden ayrıldı.

Yerine ise başkan yardımcılarından Fatih Karahan atandı. Böylelikle Fatih Karahan, son beş yılda TCMB'nin başına atanan beşinci başkan oldu. Piyasalar Karahan'ın makro ekonomi ve para politikası üzerine olan CV'sini memnuniyetle karşıladı. 8 Şubat'ta yılın ilk Enflasyon Raporu'nu açıklamak üzere kameralar karşısına geçen yeni başkan, performansıyla da hem basın mensuplarını hem piyasa oyuncularını memnun etti.

TCMB 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36 olarak korurken, Başkan Fatih Karahan para politikasının gerekli sıkılık düzeyine ulaştığını, politika faizinin mevcut seviyede gerektiği müddetçe kalacağını ancak enflasyon görünümünün bozulması halinde yeniden sıkılaştırma-ya gidilebileceğini açıkladı.

Toplantının sonlarına doğru Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın ekonomide 'kopan linkler' üzerine yaptığı açıklama ise Hafize Gaye Erkan döneminden daha tutarlı ve şeffaf bir sürece girildiği izlenimi verdi. Bundan sonra, Fatih Karahan'ın 31 Mart seçimlerine gittiğimiz süreçte uygulayacağı para politikasını izlemeye devam edeceğiz.

