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Levent Gökmen




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Ofis piyasasında yeni dönem

Pandemiyle birlikte Türkiye’de ve dünyada birçok şirket evden çalışma modelini benimserken, birkaç gün ofise gidilen hibrit modeller de hayatımıza girdi.

27 Ekim 2024 | 09:43
Ofis piyasasında yeni dönem

Günümüzde birçok şirketin tekrar ofise dönme kararı alması ofise olan talebi artırdı. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası tetiklenen korku ise eski binalardaki kiracıları yeni ve depreme dayanıklı A sınıfı ofis binalarına yönlendirdi ve ofislerde boşluk oranları azaldı. Bu yılın ilk yarısında Merkezi İş Alanı (MİA) bölgesindeki boşluk oranı yüzde 6,5’e geriledi. Boşluk oranı rekor seviyelere düşen İstanbul ofis piyasası Avrupa’daki dinamiklerden ters ayrıştı. Alfa Invest’in Ekonomist Dergisi’ne özel yaptığı ofis sektör araştırması ile Türkiye ofis pazarına mercek tuttuk. 

Araştırmaya göre, MİA Bölgesi’nde arzın kısıtlı, boşluk oranlarının en düşük seviyede olması kiracıların uygun ofis bulmakta zorlanmasına sebep olurken, boşluk oranlarının azaldığı ofis piyasasında yer bulma konusunda kriz yaşanabileceği sinyalleri geliyor. Maliyetlerdeki artış ve ekonomideki belirsizlikler nedeniyle 2025’te atıl durumdaki binaların, AVM’lerin ofise dönüşmeleri bekleniyor.

Ofis fiyatları ve kiralarındaki değişim, haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Piyasaları yeni haftada neler bekliyor? Gözler S&P'nin Türkiye kararında
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Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (21-25 Ekim 2024)
KARDEMİR'den "Sizing Block" açıklaması
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Şişecam’dan (SISE) ICRON hisseleri hakkında açıklama
BİM'den (BIMAS) geri alım açıklaması
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihini duyurdu
Anadolu Efes'ten sermaye tavanı artırımı kararı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21-24 Ekim 2024)
Coca Cola (CCOLA) bilanço tarihi belli oldu
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