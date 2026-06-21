Piyasalar yaza esintiyle başlıyor

Değerli okurlar,

ABD’de Halkbank’a ilişkin dokuz yıldır süren ceza davası, ABD Adalet Bakanlığı ile varılan anlaşmanın ardından düşürüldü ve Türkiye’nin başındaki bu önemli sorun da ortadan kalkmış oldu.

Varlık yönetim şirketi DWS, altının ons fiyatı için 12 aylık dönemde yüzde 26 yukarı potansiyel beklentisini paylaştı. Bu beklentide ABD’de faiz indirimi ihtimali, doların değer kaybedebileceği öngörüsü ve merkez bankalarının güçlü altın talebi öncelikli nedenler.

Yaşanan olumlu trend, Türkiye’de politika faizinin beklenenden daha erken inmesi sonucunu beraberinde getirir mi? Bekleyip göreceğiz.

İşte böyle bir ortamda yaz dönemine girerken, yatırımcı stratejilerini içeren haberimizi bu sayının kapağına taşıdık. Gözde Yeniova Saylak ve Ceren Oral Balaban arkadaşlarımızın kaleme aldığı araştırma, uzman görüşlerine başvurarak piyasalarda beklentileri ve yatırım stratejilerini içeriyor. Yatırımcıların bu yazıyı dikkatle okumasını ve analiz etmesini öneriyorum.

Değerli okurlar,

Bu sayıyı Paris’te katıldığım Vivatech 2026’dan yazıyorum. Veri ve yapay zeka hemen her sektörü evirdiği ve hızlandırdığı gibi sağlık sektörünü de hızla değiştiriyor. Dünyanın sağlık sektöründeki dev şirketleri, fintech’ler veriyi hızlı işleyerek yapay zekayı kullanarak araştırma ve üretim süreçlerini hızlandırma, maliyetleri azaltma ve hastaya daha hızlı çare bulma derdinde. Sağlık sektörü için check-up dönemi sona eriyor, check-forever başlıyor. Yani var olanı değil, olası olanı bulup tespit edip çare olma süreci yaşanıyor.

Ancak burada şunu da gördüm, öncelikle ABD, kendi sağlık sektörü şirketlerini koruma adına veri paylaşımına çok sıcak bakmıyor. Avrupa ise bu durum karşısında birlikte hareket ederek veriyi paylaşarak hızlı çözüme ulaşmak istiyor. Peki Türkiye bu işin neresinde?

Türkiye e-nabız gibi dünyada örneği çok az olan bir veri sistemine sahip. Bu alanda faaliyet göstermek isteyen şirketler ise ülkemizin regülasyonlarına, yasalarına uygun davranarak yatırım yapma hedefinde.

Yatırım demişken, bu sayıda yılın ilk çeyreğinde yapılan satın alma birleşme işlemlerine yer verdik. Madencilik, teknoloji, perakende yatırımcıların ilgisinde olmaya devam ediyor. Tabloyu incelemenizi öneririm.

Sağlıkla kalın.