Pizza pazarında büyüme yarışı hızlandı

Türkiye’de hızlı servis restoran (QSR) pazarının en hızlı büyüyen segmentlerinden biri olan pizza kategorisi, son yıllarda hem yerli hem de global markaların yatırımlarıyla dikkat çekici bir ivme yakaladı. Özellikle pandemi sonrası kalıcı hale gelen paket servis alışkanlığı, pizza zincirlerinin büyümesinde kritik rol oynadı. Bugün sektör; güçlü franchise yapıları, merkezi üretim modelleri ve dijital sipariş altyapılarıyla ölçeklenebilir bir yapıya ulaşmış durumda.

Ekonomist’in 29 Mart - 11 Nisan 2026 tarihli sayısından

Küresel ölçekte yüz milyarlarca dolarlık hacme ulaşan pizza pazarı, Türkiye’de de büyümesini sürdürüyor. Artan şehirleşme, genç nüfusun yüksek oranı ve hızlı tüketim alışkanlıklarının yaygınlaşması, sektörü besleyen temel dinamikler arasında yer alıyor. Bununla birlikte, artan maliyetler markaları daha verimli iş modellerine yönlendiriyor.

Merkezi mutfak çözümleri

Sektörde yalnızca büyüme değil, dönüşüm de yaşanıyor. Donuk ürün teknolojileri, yarı pişmiş hamur sistemleri ve merkezi mutfak çözümleri operasyonel maliyetleri düşürürken, yatırımcılar için daha öngörülebilir modeller sunuyor. Aynı zamanda yapay zekâ destekli veri analitiği, müşteri deneyimini kişiselleştirme ve sadakat programları rekabette belirleyici hale geliyor.

Bugün pizza zincirleri yalnızca şube açarak değil; aynı zamanda teknoloji, hız ve kârlılık üzerinden rekabet ediyor. 2026 ve sonrasında sektörde hem konsolidasyon hem de yeni oyuncuların devreye girmesi bekleniyor. Haberimizde pizza zincirlerinin büyüme planları ve yatırım koşullarını araştırdık.

Pazar lideri

DP Eurasia Group çatısı altında faaliyet gösteren Domino’s, Türkiyepizza pazarının en büyük oyuncusu konumunda bulunuyor. Türkiye’de 766 şubeye ulaşan marka, Azerbaycan ve Gürcistan operasyonlarıyla bölgesel gücünü de artırıyor. Şubelerin büyük çoğunluğunun franchise olması, markanın ölçeklenebilirliğini güçlendiriyor. Grup, her yıl 30-50 yeni şube açarak büyümesini sürdürmeyi planlıyor. 20 bin dolar franchise bedeli ve yüzde 12 royalty oranıyla faaliyet gösteren sistem, global standartları Türkiye pazarına taşıyor. DP Eurasia Group GMY Alp Söğütlügil, “Türkiye’de yüzde 50’nin üzerinde pazar payına sahibiz. Büyümemizi teknoloji, veri analitiği ve hızlı teslimat üzerine kuruyoruz” diyor. Söğütlügil’e göre sektörün geleceğini dijitalleşme belirleyecek.

Mükremin Özdemir / Pasaport Pizza Genel Müdürü

Anadolu'da yayılıyor

1998 yılında İzmir’de kurulan Pasaport Pizza da yerli sermayeyle büyüyen zincirler arasında öne çıkıyor. 74 ilde 325 şubeye ulaşan marka, Türkiye’nin en yaygın yerli pizza zincirlerinden biri konumunda. Şirket, franchise sistemiyle büyümeyi sürdürerek özellikle Anadolu şehirlerinde yayılımını artırmayı hedefliyor. 2026 sonunda 450 şubeye ulaşmayı planlayan marka, royalty almamasıyla yatırımcı açısından cazip bir model sunuyor. Pasaport Pizza Genel Müdürü Mükremin Özdemir, “Yerli üretim ve sürdürülebilir tedarik zinciriyle büyüyoruz. Franchise sistemimizle girişimcilere güvenilir bir model sunuyoruz” diyor.

Yeni nesil model

Pizza Max ise operasyonel verimlilik ve standardizasyon odaklı yeni nesil iş modeliyle pazara giren markalar arasında yer alıyor. Şirketin en önemli farkı, kendi üretimi olan donuk pizza tabanları. Zeytinyağlı, artizan dokulu ve el açması bu tabanlar sayesinde şubelerde hamur hazırlama ihtiyacı ortadan kalkıyor. Bu da hem işçilik maliyetlerini düşürüyor hem de ürün standardını koruyor.

Şubat 2026 itibarıyla tek şubeyle faaliyet gösteren marka, agresif bir büyüme planı ortaya koyuyor. 2026 sonuna kadar 90 şubeye ulaşmayı hedefleyen Pizza Max, yatırımcı çekmek için franchise giriş bedeli ve royalty almama kararıyla dikkat çekiyor. Şubeler için günlük 85-100 bin TL ciro hedefi ise modelin iddiasını ortaya koyuyor. Pizza Max Yönetim Kurulu Üyesi Semiha Demiral, “Operasyonel verimliliği ve kârlılığı yüksek bir model kurduk. En büyük farkımız üretim altyapımız. Şubelerde hamur sürecini ortadan kaldırarak yatırımcıya kolay ve sürdürülebilir bir sistem sunuyoruz” diye konuşuyor.

Ömür Pekin / Terra Pizza Satış & Operasyon Dir.

Güçlü altyapı

1995 yılında İzmir’de kurulan Terra Pizza da bugün Türkiye genelinde yaygın bir zincire dönüşmüş durumda. İzmir Torbalı’daki üretim tesisi ve güçlü tedarik zinciri sayesinde standart kaliteyi tüm şubelerde sürdürülebilir şekilde sunuyor. Marka, 48 ilde 240 şubelik ağıyla sektörde önemli oyuncular arasında yer alıyor.

Şirketin büyüme stratejisi kontrollü ve dengeli yayılım üzerine kurulu. 2026 hedefi ise 275 şubeye ulaşmak. Özellikle AVM’lerdeki varlığını güçlendirmek isteyen Terra Pizza, aynı zamanda dijitalleşmeye önemli yatırımlar yapıyor. Kiosk sistemleri, mobil uygulamalar ve veri analitiği altyapısı bu dönüşümün merkezinde yer alıyor.

Terra Pizza Satış & Operasyon Direktörü Ömür Pekin, “Büyümemizi operasyonel kaliteden ödün vermeden sürdürüyoruz. Dijitalleşme, veri analitiği ve müşteri deneyimi önümüzdeki dönemin en kritik alanları olacak” diyerek, sektörün yönüne işaret ediyor.

Zeynel Akyol / Sampi Pide CEO'su

Hibrit şubeler

Karadeniz pideleri ile tanınan Sampi Pide ise geliştirdiği hibrit modelle pizza ve pideyi aynı mutfakta buluşturarak sektöre yeni bir yaklaşım getiriyor. “Sampi Express & Pizza Portivo” konsepti, tek operasyonla iki farklı ürün grubunu sunarak verimliliği artırıyor.

Ümraniye’de açılan ilk şube, bu modelin pilot uygulaması olurken şirket 2026 sonuna kadar 20 yeni hibrit şube açmayı planlıyor. 2,5-3 milyon TL yatırım bedeli ve yaklaşık bir yıl amortisman süresi, modeli yatırımcılar açısından cazip hale getiriyor. Sampi Pide CEO’su Zeynel Akyol, “Usta bağımlılığını ortadan kaldıran ve dört dakikada üretim sağlayan sistemimizle maliyetleri düşürüyoruz. Aynı mutfakta iki marka ile kârlılığı artırıyoruz” diye konuşuyor.

Caner Şener / Pizza Italiante Kurucu Ortağı

Deneyim odaklı büyüme

Pizza Italiante, İtalyan mutfağını gastronomi ve sanatla birleştiren deneyim odaklı bir restoran konseptiyle konumlanıyor. Armada ve Maidan AVM’de kendi restoranlarıyla faaliyet gösteren marka, Ataşehir ve Datça’daki yeni franchise şubeleriyle büyümeye hazırlanıyor. Kontrollü büyüme stratejisi izleyen şirket, yılda 3-4 yeni şube açmayı planlıyor. Ortalama 16-18 milyon TL yatırım maliyeti ve 2 milyon TL franchise bedeliyle konumlanan marka, aylık yaklaşık 5 milyon TL ciro hedefliyor.

Pizza Italiante Kurucu Ortağı Caner Şener, “Pizza yalnızca hızlı tüketim ürünü değil, aynı zamanda bir deneyim alanı. Biz lezzeti sanat ve ambiyansla birleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde tek ürün odaklı değil, menü çeşitliliği ve deneyim sunan markaların öne çıkacağını düşünüyoruz” diyor.

Sektörü büyüten 5 dinamik