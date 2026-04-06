Portakal çiçeği, Adana ekonomisini lezzetlendirdi

Türkiye’nin ilk ve tek şehir karnavalı olarak adını duyuran “Nisan’da Adana’da-14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” bu yıl 1-5 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi.

Karnaval boyunca eğlenceli etkinliklerin yanında kültür, sanat ve spor başta olmak üzere 200’e yakın etkinlik gerçekleştirildi. Merkez Park ve Atatürk Parkı’nda kurulan konser sahnelerinde popüler sanatçılar 5 gün boyunca performans sergilediler. Özellikle kortej geçişinde güzergâh yolunda ve evlerin balkonlarında on binlerce kişi toplanırken, kentte trafik durma noktasına geldi. Tahminler festivale yurtdışından ve çevre illerden gelenlerle birlikte 1 milyonun üzerinde kişinin katıldığı yönünde.

ADANA EKONOMİSİNE KATKI SUNUYOR

Adanalılar ile birlikte şehre gelen turistlerin katılımıyla karnaval hafta sonunda büyük bir ekonomik hacim yarattı. Geçtiğimiz yıl 13’üncü kez düzenlenen “Nisan’da Adana’da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı”nın, kent ekonomisine yaklaşık 6,5 milyar TL’lik bir katkı sağladığı rakamlara yansıdı. 300’e yakın etkinliğin yer aldığı karnavala Adanalılar ile 200 bine yakını yurt içinden ve yurt dışından gelen 1 milyon 500 bin kişi katılmıştı.

Karnaval, her yıl çok daha fazla yerli ve yabancı turisti Adana’ya çekiyor. Bu yılki katılımın da 1 milyonun üzerinde olduğu görüldü. Tam kapasiteyle hizmet veren oteller ile konaklama tesisinin yanında, kafeler, restoranlar, esnaf, girişimciler, önemli bir gelir yarattı. Bu yıl sağlanan ekonomik büyüklüğün geçen yılın çok üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

KARNAVAL MARKA OLDU

Karnavalın fikir önderi Toyota CEO’su Ali Haydar Bozkurt Portakal Çiçeği Karnavalı’nın sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, karnavalın artık bir marka haline geldiğini ve bu değerin hep birlikte yaratıldığını belirterek, şöyle konuştu:

“Herkesin güven içinde dostluk, kardeşlik ve birlik havasında eğlendiğini gördük. Karnaval ile halkımızın moral değerlerini yükseltmekle birlikte Adana’nın marka kent olma yolunda kazandığı ivmeye katkı sunmaya ve imajını yükseltmeye devam ediyoruz. Hoşgörülü, çok güzel bir ortam ve insani değerlerimizle birlikte omuz omuza eğlenebilmeyi başardık sanıyorum. Karnaval artık yalnızca Adana’nın değil bölgenin ve ülkemizin tanıtımına büyük katkı sunuyor. Ülkemizin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden insanları ağırlıyor. Bunun yanında esnafımızın morali yükseldi, ticareti arttı. Bu ekonomik canlanma küçük esnaftan başladı ve tüm Adana’ya yayıldı. El işleri satan kadınlarımız, yeme içme sektöründeki insanlarımız yani kısacası ekonomiyi oluşturan her unsurda karnaval ile birlikte büyük bir ekonomik canlanma yaşandı. Önümüzdeki yıl bunun üzerine katarak daha da iyisini yapmak için çalışacağız.”