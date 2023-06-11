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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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Portföylerde yaz sonuna kadar ne öneriliyor?

Piyasalarda seçim sonrası başlayan sert hareketler sürüyor. Kur, borsa ve altında zirveler görülürken yeni ekonomi yönetiminden somut adımlar gelene kadar, belirsizliğin devam edeceği öngörülüyor.

11 Haziran 2023
Portföylerde yaz sonuna kadar ne öneriliyor?

Piyasalarda seçim sonrası başlayan sert hareketler sürüyor. Kur, borsa ve altında zirveler görülürken yeni ekonomi yönetiminden somut adımlar gelene kadar, belirsizliğin devam edeceği öngörülüyor. Portföyler için hisse, altın ve TL mevduat tavsiye ediliyor.

GÖZDE YENİOVA SAYLAK gyeniova@ekonomist.com.tr
CEREN ORAL BALABAN coral@ekonomist.com.tr

Piyasalar, seçim sonrası ilk işlem haftasına sert bir dalgalanma ile başladı. İlk işlem günü dolar, Euro, borsa ve altında başlayan yükseliş, haftanın ilerleyen günlerinde yeni zirvelerin görüldüğü seviyelere ulaştı. 

Dolar/ TL’de yukarı eğilim devam ediyor ve kur, 23,35-23,40 seviyelerinde hareketini sürdürüyor. Euro/TL, 25’in üzerini gördü. BİST’te yukarı hareket sürerken endeks 5.550 seviyesini geçti. 

Gösterge faizde yüzde 15,00 seviyesinden yukarı hareket var. Ons altın 2.000 dolar, gram altın ise 1,500 TL seviyelerine yakın seyrediyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken gözler, yeni ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceğine çevrilmiş durumda.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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