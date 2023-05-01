Reel kesim güveninde 11 ayın zirvesi

Özel sektörde ekonomiye olan güven, toparlanmaya başlamış olsa da henüz geçen yılın aynı dönemini yakalayabilmiş değil.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 108 seviyesinde gerçekleşti.

Önceki veri 105,2 seviyesindeydi. Geçen yıl nisan ayında ise reel kesim güven endeksi 109,7 olarak gerçekleşmişti. 2023 yılı nisan ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi ise bir önceki aya göre 1 puan artarak 105,1 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilendi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,9 puan artarak yüzde 75,4 seviyesinde izlendi.

