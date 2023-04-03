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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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Reel kesim güveninde artış

Reel kesim güveninde Ekim 2022'den bu yana yukarı trendli artış devam ediyor.

03 Nisan 2023
Reel kesim güveninde artış

Reel kesim güveninde Ekim 2022'den bu yana yukarı trendli artış devam ediyor. TCMB, mevsim-sellikten arındırılmış reel kesim güven endeksinin, martta bir önceki aya göre 2,8 puan yükselerek 105,2'ye çıktığını açıkladı. 

Genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat siparişi ile mevcut toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcaması endeksi artış yönünde; gelecek üç aydaki istihdam ve son üç aydaki toplam siparişlere ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi. 

TCMB tarafından mart ayına ilişkin açıklanan İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'nde, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 727 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi. 

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlendi. 

Gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler bir önceki aya göre güçlenirken, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise bir önceki aya göre zayıfladı.

TÜKETİCİ GÜVENİ GERİLİYOR

Öte yandan TÜİK'in mart ayına ilişkin tüketici güven endeksinde ise şubat ayına göre yüzde 2,9 oranında düşüş yaşandı. Deprem bölgesindeki yedi ilde uygulanmayan ankette 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesinin de gerilediği izlendi. 

Şubat ayında 82,5 olan endeks, mart ayında 80,1 oldu. Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alıyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.
 

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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