“Sabancı’nın 2029 hedefi 20 milyar dolarlık büyüklük”

1925 yılında temelleri atılan Sabancı Holding ikinci yüzyıla güven, cesaret ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda hazırlanıyor.

Önümüzdeki dönemde Sabancı’nın odaklanarak büyüyeceğini belirten Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, “Topluluğun büyüme yolculuğunda Türkiye önceliği devam edecek. Yine odağımızdaki iş kollarında yurtdışında satın almalar, ortaklıklar yoluyla da büyümek istiyoruz” dedi. Zaimlerin verdiği bilgiye göre holdingin büyüme stratejisi doğrultusunda 9,5 milyar dolar olan net aktif değer, 2029 sonunda 20 milyar dolar olacak. Holding son beş yılda 5,9 milyar dolarlık yatırımla net aktif değerini 6 milyar dolardan 9,5 milyar dolara çıkardı.

YENİ NESİL SABANCI

Sabancı’nın ana faaliyet ve odak alanlarını oluşturan finansal hizmetler, enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri ve dijitalde, gelenekselden yeni nesil teknolojilere geçişin 2 ila 5 kata varan değer çarpan etkisi yarattığını sözlerine ekleyen Kıvanç Zaimler, “Dolayısıyla hedefimiz, uzun vadeli büyüme potansiyeli gösteren, Sabancı’nın değerini artıracağına inandığımız cazip yatırımlarla portföyümüzü çok daha verimli, çok daha dirençli bir hale getirmek; bu portföy yapısını da güçlü insan kaynağımızla sağlamlaştırmak” dedi.

DAYANIKLILIĞI ARTIRMAK GEREKİYOR

Bugün dünyadaki siyasi ve ekonomik konjonktürün mutlak bir belirsizliği beraberinde getirdiğini belirten Kıvanç Zaimler sözlerine şöyle devam etti: “Dünyada kırılganlık, bölünmüşlük kalıcı bir konu haline gelmeye başladı. Bu süreçte işlerde dayanaklılığı artırmak gerekiyor. Dünyada sermaye bol ama ucuz değil. Sermayeyi çekmek için güven ve hikayeniz olmalı. Sabancı, Türkiye’de 100 yıldır bu güvenin adresi oldu. İkinci yüzyılımıza adım atarken en büyük önceliğimiz işlerimizle, sosyal etki yatırımlarımızla bu güveni hissettirmeye devam etmek. Bir yandan bu güveni verirken, bir yandan da sermayemizi stratejik odak alanlarımıza tahsis ederek ‘Geleceğin Sabancı’sını yaratmak istiyoruz. Sabancı’nın stratejik istikametini ‘sürdürülebilirlik’, ‘dijital’ ve ‘ölçeklenebilir büyüme’ odağında belirledik.“

GEREKİRSE ŞİRKET SATACAK

Sahip oldukları portföyü dinamik ve disiplinli bir anlayışla yönettiklerini söyleyen Kıvanç Zaimler, Topluluğun yol haritasını belirlerken dünyadaki dönüşümü Sabancı’nın güçlü kaslarıyla eşleştirdiklerini belirtti.

Yeni dönemde dünya ekonomisinin enerji dönüşümü, dijitalleşme, ileri malzeme teknolojileri gibi alanlar odağında şekilleneceğini ifade eden Kıvanç Zaimler, “Büyüme stratejimizi hazırlarken ilk olarak dünyanın nereye gittiğine; sonrasında da bu alanlarda Sabancı’nın ne kadar güçlü olduğuna bakıyoruz. Buradaki işlerimizi büyütüp büyütemeyeceğimizi; mevcut ve potansiyel getirileri analiz ediyoruz. Tüm bunları üst üste koyunca bazı işlerde büyüme, bazılarında dönüşüm, bazılarında ise en doğru çözümün devir olduğunu görüyoruz. Sabancı bir yatırım holdingi. Bu kapsamda bizim görevimiz de elimizdeki şirketleri en iyi şekilde büyütme, dönüştürme ve gerekirse de doğru zamanda devretme disiplinini göstermek” şeklinde konuştu.

CARREFOURSA VE TEKNOSA SORUSU

Sabancı’nın Carrefoursa ve Teknosa şirketlerine yönelik satış iddialarına Kıvanç Zaimler şöyle yanıt verdi. “Belli dönemlerde, her şirketimiz stratejik bir değerlendirmeden geçer. Bu bizim yönetim sistemimizin doğal bir parçasıdır. Bu değerlendirmede iştiraklerimizin sermaye verimliliğini, portföy getirisini ve sürdürülebilir büyümesini gözden geçiriyoruz. Buna göre kararımızı veriyoruz. Eğer bir gün, herhangi bir iş kolunda: daha yüksek değer üretecek bir model ortaya çıkar, sermaye verimliliği daha iyi bir alana kaydırılabilir veya şirket için daha doğru bir stratejik alternatif oluşursa, elbette değerlendiririz. Holding dahil 12 şirketimiz borsada işlem görüyor. Dolayısıyla bu iştiraklerimizi doğrudan ilgilendiren ve yatırımcıları bilgilendirmemiz gereken bir durum olduğunda. zaten bunu KAP aracılığıyla yapmakla yükümlüyüz.”

ÜMİT ZAİMLER’DEN KRİTİK NOTLAR

-Sabancı sadece işleriyle değil organizasyon yapısıyla da ikinci yüzyılına hazır. 1 Ocak 2026 itibarıyla sektör bazlı yönetim yapısını portföy yaklaşımına dönüştürdük. Bu değişikliklerle çevik icra ve ortak sorumluluk anlayışını güçlendirdik.

-Son 5 yılda hayata geçirdiğimiz 5,9 milyar dolarlık yatırımın neredeyse 5,1 milyar dolarını Türkiye’de yaptık ve yatırımlarınız sürecek. Bu, bizim Türkiye’ye verdiğimiz önemin; Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz güvenin en güçlü göstergesi.

-Küresel şirketler, küresel işler yaratmak istiyorsak; bunları ölçeklemek istiyorsak, pazarın ve talebin olduğu yerde bulunmalıyız. Sürdürülebilirlik ve dijital odağında şekillenen yeni ekonomide, ülkemizdeki küresel şirketlerin sayısını artırmalıyız. Sadece ihracatla değil, yurt dışında kurduğumuz, satın aldığımız, büyüttüğümüz şirketlerle küresel ayak izimizi pekiştirmeliyiz.

-Sabancı portföyünü daha değerli kılacak her türlü organik ve inorganik yatırım fırsatını değerlendirebiliriz. Satın alma ya da birleşmeler yoluyla, ortaklıklar kurarak ya da küçük yatırımcı olarak bazı işlerin içerisinde yer alabiliriz. Burada özellikle yıkıcı inovasyon olarak değerlendirdiğimiz işler daha ön planda. Bunu özellikle ABD’de 2-3 yıldır yapıyoruz. Füzyon, derin delme, mıknatıs teknolojileri gibi alanlarda yatırımlarımız var. Bunlar enerji ve iklim teknolojilerinin geleceğini belirleyecek alanlar.