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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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Sanayi üretimi aylık bazda arttı

TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azaldı. Böylelikle sanayi üretimi aralıkta yıllık bazda ikinci ay üst üste daraldı.

27 Şubat 2023
Sanayi üretimi aylık bazda arttı

TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azaldı. Böylelikle sanayi üretimi aralıkta yıllık bazda ikinci ay üst üste daraldı. 

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8, aralıkta bir önceki aya göre ise yüzde 1,6 oranında arttı. 

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,7 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı. 

Sanayi üretimi kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 daralmıştı. Böylelikle Haziran 2020'den bu yana 5 azaldı. Sanayi üretimi sanayi üretiminde ilk kez yıllık daralma yaşanmıştı.
 

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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