Sanayi üretimi beklentiyi aştı

6 Şubat'ta yaşadığımız ve 11 ilimizi felç eden deprem felaketinin ekonomik göstergelere nasıl etki edeceği henüz netlik kazanmadı. Netlik kazanmayan verilerden biri de sanayi üretimi.

TÜİK'in açıkladığı son Ocak 2023 verilerine göre, sanayi üretimi ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 arttı. Ancak TÜİK'in verilere ilişkin bülteninde, deprem bölgesindeki illerde yapılan anketlerde sadece yüzde 38 oranında cevap alınabildiği kaydedildi.

Aralık ayına ait aylık sanayi üretimi artışı yüzde 1,6'dan yüzde 1,7'ye revize edilirken, yıllık düşüş yüzde 0,2'den yüzde 0,4'e güncellendi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 7,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,7 azaldı.



