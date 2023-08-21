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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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Sanayi üretiminde hızlı yükseliş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı.

21 Ağustos 2023
Sanayi üretiminde hızlı yükseliş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı. Sanayi üretimi haziran ayında aylık yüzde 1,6 artarken, yıllık bazda yüzde 0,6 yükseliş kaydetti. 

Ekonomistlerin beklentisi, sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 2,2, yıllık bazda ise yüzde 1,9 düşüş kaydedeceği yönündeydi. Böylelikle deprem felaketinin yaşandığı şubat ayında yüzde 8,2 daralan sanayi üretimi, haziran ayında en hızlı yükselişini yaşadı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,4 azaldı. 

Bir önceki aya göre ise Haziran 2023'te madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 arttı.
 

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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