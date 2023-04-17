Sanayi üretiminde sert düşüş

Türkiye'nin 11 ilinde deprem felaketi yaşadığımız şubat ayında, sanayi üretiminde de sert düşüş yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) şubat ayı sanayi üretimi verilerine göre, sanayi üretimi şubat ayında aylık bazda yüzde 6 azalırken, beklenti yüzde 2 artış yönündeydi.

Öncü veri, yıllık bazda ise yüzde 8,2 gerilerken, beklenti yüzde 1,5 yükseliş olmasıydı. Ancak bu sert düşüşün birinci nedeninin deprem olmadığını belirtmek gerekiyor.

Yayımlanan bültende deprem etkisine vurgu yapılarak, "Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketinden etkilenen illerde mücbir sebep ilan edilmiş ve beyannameler ertelenmiş, bu illerden derlenen anketlerden yüzde 67 oranında cevap alınabilmiştir.

Bu nedenle, 2023 Şubat ayına ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için e-fatura, e-arşiv fatura verileri gibi alternatif veri kaynakları ve istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapılmıştır" olarak belirtildi.

Ancak sanayi üretiminde yaşanan bu düşüşün temel nedeni deprem etkisi değil, yurtdışı siparişlerdeki düşüş ve döviz kurları nedeniyle artan maliyetler olarak sıralanabilir.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 11,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,6 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.



