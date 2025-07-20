Sanayi üretiminde yılın en yüksek artışı

Yılbaşından bu yana yüzde 1-3 arasında salınan sanayi üretim endeksi, mayıs ayında 2025’in ilk beş ayındaki en iyi performansı sergiledi. Aylık bazda şubat ayında yüzde 1,9’luk küçülme yaşayan sanayi üretimi, mayıs ayına gelindiğinde ise bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın en yüksek artış hızına ulaştı; yıllık bazda üretim yüzde 4,9 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,0 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,7 yükseldi.

AYLIK YÜZDE 3,1 ARTTI

Bir önceki aya göre yüzde 3,1 oranında artan sanayi üretiminin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi aynı kaldı. Temmuz sonunda faiz indirimi olasılığının artması ile birlikte, önümüzdeki aylarda sanayi üretimindeki olumlu tablonun devam etmesi bekleniyor.

İNŞAAT MALİYETLERİNDE OLUMLU YAVAŞLAMA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İnşaat Maliyet Endeksi Mayıs 2025 verilerini açıkladı. İnşaat maliyet endeksi, Mayıs 2025’te bir önceki aya göre yüzde 0,88 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,40 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,09 artarken, işçilik endeksi ise yüzde 0,52 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 17,81 arttı. İşçilik endeksi de aynı periyotta yüzde 31,39 artış kaydetti.

MALZEME MALİYETLERİ DÜŞÜYOR

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,81 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,46 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,08 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,24 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,40 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,11 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,20 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,11 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,12 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 16,46 arttı, işçilik endeksi yüzde 35,03 arttı. Yıllık enflasyon ile karşılaştırıldığında, inşaat sektöründeki maliyet kalemlerinin artış hızındaki yavaşlama, önümüzdeki dönemde bir aksilik olmaması hainde genel enflasyon seyri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacak.