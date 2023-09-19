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Satın almalar 10 milyar dolara ulaşacak

Satın alma ve birleşme işlemleri 2023’te hızlandı.

19 Eylül 2023
Satın almalar 10 milyar dolara ulaşacak

Satın alma ve birleşme işlemleri 2023’te hızlandı. Deprem felaketi, seçim süreci ve ekonomik sıkıntılara rağmen şirketler büyümek için satın alma fırsatlarına odaklandı. İlk altı ayda 6 milyar doları aşan işlem hacminin yıl sonuna kadar 10 milyar doları bulması bekleniyor.

Deprem felaketi, kritik seçim süreci, makro ekonomik sıkıntılar 2023 yılına damgasını vururken, bu zorlu süreçte şirketlerin büyüme adımlarını desteklemek hedefiyle satın alma ve birleşme fırsatlarını kaçırmadığı görülüyor. 

2021 yılında 16,5 milyar dolar değerinde 350 işlemin ardından geçen yıl yatırım iştahında ciddi bir düşüş yaşanmış ve 2022’de toplam satın alma ve birleşme büyüklüğü 7,5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 

Bu yılın ilk altı aylık rakamlarına bakıldığında ise 100’e yakın işlemde yaklaşık 6 milyar dolarlık bir hacme imza atıldı. Gerçekleşen 6 milyar dolarlık işlemde yerli ve yabancı payının birbirine yakın olduğu ancak işlem büyüklüğü açısından bakıldığında yerli yatırımcıların öne çıktığını da söylemek gerekiyor. 

Özel sermaye şirketlerinin finansman kabiliyetinin zora girdiği 2022’de 296 adet satın alma ve birleşme işlemi gerçekleşirken, aralarında Türk Telekom, Avrasya Tüneli, İGA gibi önemli işlemler yer aldı. Bu yıl ise ilk yarıda Vakıflar Bankası ve Halk Bankası gibi önemli kurumlarda Türkiye Varlık Fonu’nun payı arttı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Sibel Atik
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