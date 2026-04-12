Savaş, planları değiştiriyor

Değerli okurlar,
“Büyük Dönüşüm: Dayanıklı ve Sürdürülebilir Bir Küresel Sisteme Geçişin Pusulası” temasıyla düzenlenen zirvenin bu yıl da açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptı. Zirvenin ikinci günündeki açılışta ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin üretim ve teknoloji vizyonunu paylaştı. Yine Birleşik Krallık Eski Dışişleri ve Maliye Bakanı Lord Philip Hammond ile Danimarka Eski Başbakanı Helle Thorning-Schmidt de zirvede Türkiye iş dünyasının liderleri ile görüşlerini paylaştı.
Değerli okurlar, öncelikle şunu belirteyim, önümüzdeki sayıda sizleri özel bir Ekonomist dergisi bekliyor. Zirveyi dergimizin ana gündemi yapacak ve buradan aldığımız özel notları sizlerle paylaşacağız.
Bu sayımızın kapak konusunda ve araştırma haberlerinde ise yine savaş ve savaşın etkilediği, değiştirdiği iş ve yatırım stratejilerini odağımıza aldık.
Kapak haberinde 15 ana sektörün savaş sonrası ihracat planlarını araştırdık. ABD/İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayan ve İran’ın misillemeleri ile Körfez ülkelerine de yayılan savaş, küresel ekonomi ve ticarette büyük bir belirsizliğin kapılarını açtı. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla birlikte petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artışlar, tüm maliyetleri etkiledi. Yapılan iki haftalık ateşkes ise pamuk ipliğine bağlı. Bu yazıyı yazdığım esnada bile savaş yeniden alevlenebilir.
Biliyorsunuz, ABD ve İsrail görüşme masasındayken 28 Şubat tarihinde saldırdı. O gün İran dini lideri Hamaney ve 170 kız çocuğu olmak üzere çok insanı öldürdüler. Arada artan enerji maliyetleri ve bozulan tedarik ağları, küresel ticarette taşları yerinden oynattı. Türkiye ise için ise yeni dönem, tehditleri kadar fırsatları ile de önem taşıyor. Bu anlamda kapak haberini dikkatlice okumanızı öneriyorum.
Yine konvansiyonel savaşın yanında siber savaşın da çok etkin olarak kullanıldığı bir süreç yaşıyoruz. Editörümüz Burcu Tuvay’ın araştırma haberinde 15 yerli siber güvenlik girişiminin işlerini ve projelerini okuyacaksınız.
Herkese barışın temin edildiği, sağlıklı günler diliyorum.