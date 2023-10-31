Sefalet endeksi yüksek seviyesini koruyor

Sosyal politikalar Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOBB ETÜ SPM) tarafından hazırlanan Ekonomik Zorluk Analizi'nin (EZA) ağustos dönemini içeren ekim sayısı yayımlandı.

EZA için hazırlanan Genişletilmiş Sefalet Endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre 4,7 puan düşerek 124,6 seviyesine geldi. Ocak 2019'un 100 kabul edildiği endeks, ağustos ayında 124,6 ile oldukça yüksek seviyede bulunuyor. Geleneksel sefalet endeksi ile GSE'nin arasındaki farkın açılmasına dikkat çekildi.

GSE, iş bulma umudu olmadığı için iş aramayı bırakanlar, çalışmaya hazır olduğu halde iş aramayanlar gibi yüksek enflasyon ortamında olumsuz etkilenen kişileri de kavramak amacıyla oluşturulmuştu. GSE'nin artışı, olumsuz koşullardan etkilenen kişilerin sayısının artışı yanında, olumsuz etkinin de büyüdüğü sonucunu gösteriyor.

Çalışmada, GSE göstergesi, 2019 Ocak ayı değeri 100 alınmak suretiyle hesaplandığında, Ağustos 2023 itibarıyla 124,6 olarak gerçekleşiyor. Temmuz 2023 dönemine göre 4,7 puan azalış ifade eden bu değerdeki azalış hem işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranının hem de enflasyon oranının azalmasından kaynaklı.

Geleneksel Sefalet Endeksi (SE) ile SPM'nin genişletilmiş endeksi GSE arasında COVID-19 pandemisinin başladığı Mart 2020'den sonra açılan fark, her iki göstergenin de büyük bir sıçrama yaptığı Aralık 2021'den Şubat 2022'ye geçen dönemde bir miktar daralsa da, o zamandan bu yana tekrar açılmış durumda" denildi.



