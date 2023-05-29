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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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Siber güvenlik pazarı yeni teknolojilerle gelişecek

Siber tehditlerin alanı genişlerken verilerini ve kurumsal bilgilerini korumak isteyen şirketler, siber güvenlik yazılımlarına yatırımlarını son dönemde daha fazla artırıyor.

29 Mayıs 2023
Siber güvenlik pazarı yeni teknolojilerle gelişecek

Siber tehditlerin alanı genişlerken verilerini ve kurumsal bilgilerini korumak isteyen şirketler, siber güvenlik yazılımlarına yatırımlarını son dönemde daha fazla artırıyor. 

Önümüzdeki süreçte büyümesi beklenen siber güvenlik pazarında yapay zekâ ve makine öğrenmesiyle desteklenen yeni teknolojiler öne çıkacak.

Dijitalleşmenin giderek arttığı günümüzde güvenlik açıkları da çeşitlenerek kurumları tehdit etmeyi sürdürüyor. İş süreçlerinin çoğunun dijitale taşınması, uzaktan çalışma ve eğitim gibi birçok faktör daha fazla siber tehdidin yaygınlaşmasına da neden oluyor. 

Verilerini ve kurumsal bilgilerini korumak isteyen şirketler, siber güvenlik yazılımlarına yatırımlarını son dönemde daha fazla artırıyor. 

Siber güvenlik çözüm ve hizmetleri sunan şirketler de farklı uygulamaları devreye sokuyor. Her yerden gelecek saldırılara karşı siber güvenlik yazılımları çeşitlenerek hizmet ve çözüm sunarken bilgilerini garantiye almak isteyen kurumlar için de siber sigorta seçenekleri artıyor. 

Tüm bu bilgiler ışığında Türkiye’deki güvenlik çözümleri pazarı hacmini artırıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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