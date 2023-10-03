Pandemi, siber savaş, deprem, çevre felaketleri gibi öngörülemeyen pek çok riskle karşı karşıya kalan şirketler afet planlarını revize etti. Şirketler kendi içinde özel ekipler kurarken, bazıları alternatif şirket merkezleri oluşturmak için harekete geçti.

Günümüzde şirketler hızlı değişen iş dünyası ve küresel ekonomik belirsizliklerin yanı sıra pandemi, siber savaş, deprem, çevre felaketleri gibi öngörülemeyen pek çok riskle karşı karşıya.

Uzmanlar, sadece iş süreçlerini değil, çalışanların fiziksel ve duygusal sağlığını da olumsuz etkileyen bu risklere karşı önlem alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Risk, emeklilik ve sağlık konularında veri ve analizlerden faydalanarak profesyonel hizmetler sunan Aon, Son zamanlarda dünya genelinde artan aşırı iklim olayları ve bu olayların neden olduğu felaketlerin iş dünyasında çalışanlar için de sağlık risklerini gündeme getirdiğine dikkat çekiyor.

Aon Türkiye Eş CEO’su Ferhan Özay, hava ve iklim felaketleri yoğunlaştıkça ve sıklaştıkça, işverenlerin bu durumun sağlık etkilerini iş gücü dayanıklılık planlarına dahil etmek için harekete geçmesi gerektiğini söylüyor.

Giderek artan afetler için artık iklim krizinin önemli bir konu olarak ele alınması gerektiğine dikkat çeken Şapka Koçluk Eğitim Danışmanlık Şirketi Kurucusu Müge Çevik, “Deprem konusu Türkiye için zaten her zaman bir başlıkken, şimdi bir de seller ve yangınlar, artık zamanla daha iyiye gitmesi beklenmemesi gereken konular olarak çıkıyor ortaya” diyor.

Çevik’e göre, şirketlerin de bu konularda üretimden iş gücüne ve dağıtıma kadar her fonksiyonu içine alan risk haritalarını çıkartmaya, belirlenen risklere göre olası senaryolar yazmaya ve bu senaryolara göre stratejiler kurgulamaya başlamaya ihtiyacı var.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.