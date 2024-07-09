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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Şirketler ‘çalışansızlık sendromu’na girdi

Eğitim sisteminin iş gücü piyasasıyla uyumsuzluğu, ücretli çalışanların satın alma gücündeki düşüş ve olumsuz çalışma koşulları, yetenek açığı sorununun derinleşmesine neden oluyor. Çalışan bulmakta zorlanan şirketler, yeni stratejilere odaklanıyor.

09 Temmuz 2024 | 16:17
Şirketler ‘çalışansızlık sendromu’na girdi

Kimi zaman krizler kmi zaman ise teknolojik gelişmelerle dönüşen iş gücü dinamikleri, pandeminin ardından yeni bir kırılmanın eşiğine geldi. Bireylerin hayata ve işe bakış açısı değişince şirketlerin ve çalışanların beklentileri arasındaki fark iyice açıldı. Bu durum iş gücü piyasasını büyük bir dilemma ile karşı karşıya bıraktı:

Bir tarafta işsizlik sorunu büyürken, diğer tarafta şirketler çalışan bulmakta güçlük çekiyor. Hem Türkiye’de hem de globalde yetenek bulmak ciddi bir sorun olmaya devam ediyor.

ŞİRKETLERİN YÜZDE 72’Sİ ZORLUK ÇEKİYOR

Bugün küresel düzeyde yetenek ve yetkinlik açığının başında; demografik değişimler, eğitim, beceri uyuşmazlığı, pandemi sonrası iş gücü piyasasındaki değişiklikler ve göç kısıtlamaları gibi faktörler geliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘İş Gücü İstatistikleri 2023’ verilerine göre 3 milyon 264 bin kişinin işsiz olduğu Türkiye özelinde ise eğitim sisteminin iş gücü piyasasıyla uyumsuzluğu, yüksek genç işsizlik oranı, bölgesel ekonomik dengesizlikler, özellikle ücretli çalışanların satın alma gücündeki düşüş ve olumsuz çalışma koşulları bu sorunu daha da derinleştiriyor.

İş dünyasının yaşadığı bu durum ‘çalışansızlık sendromu’ olarak adlandırılıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.


 

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Özyaşar Tel (OZYSR) temettü kararını duyurdu
Yiğit Akü (YIGIT) temettü kararını duyurdu
Borsada bu hafta temettü dağıtan 9 şirket (8-12 Temmuz)
Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (9 Temmuz)
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
HSBC, Turkcell ve Türk Telekom için hedef fiyatlarını yükseltti
ABD’de nikel kaplamalı tel yatırımı planlıyor
Borsa, altın, dolar, mevduat... Yatırımcılar nasıl bir portföy oluşturmalı?
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