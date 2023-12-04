Şirketler ‘Eco Etiket’ yarışında

Daha iyi bir dünya için şirketler kilit rol üstleniyor. Bu bilinçle hareket edip sürdürülebilirlik hamlelerini hızlandıran ve faaliyetlerini 'eco etiket' ile taçlandıran şirketlerin sayısı her geçen gün artiyor.

Zorlu pandemi süreci tüm dünyayı düşük karbonlu ve çevresel etkileri azaltılmış bir büyümeye yönlendirdi. Her alanda, ekosistemleri koruyarak adımlar atılması gerektiğini öğretti. Sürdürülebilirlik, sektörlerin odak noktası oldu.

Turizmin hem toplum hem de çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirerek yerel ekonomiyi canlandırmayı, doğal ve kültürel mirasın korunmasını, bölge halkının ve ziyaretçilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen sürdürülebilir turizm de bu sektörde faaliyet gösteren grupların başlıca gündemleri haline geldi.

Sektörde, Crystal ve Nirvana markalarıyla ve 20 otelle faaliyet gösteren Kilit Grup sürdürülebilirliği tüm süreçlerine yaymayı başaran şirketlerden.

Atıkları kaynağında azaltmaktan temiz enerji kullanımına, karbon ayak izini düşürmekten çevre dostu ürün kullanımına kadar pek çok konuda aksiyon alan grup; sürdürülebilir turizm hamleleri ile bir 'eco - etiket' olan 'Yeşil Yıldız', 'Mavi Bayrak' ve 'Green Key' ödüllerinin de sahibi.

CİROSU 750 MİLYON EURO

Sürdürülebilirlik bilincinin arttığı turizm sektöründe sürekli bir gelişim olduğunu söyleyen Kilit Grup Başkan Vekili Tuncay Kilit, grup olarak bu alandaki faaliyetlerine her geçen yıl yenilikler katarak devam ettiklerini belirtiyor. Kilit, "Endüstriyel mutfak ekipmanları, gıda-hayvancılık ve turizm gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren Antalyalı bir aileyiz. 13 bin kişiye istihdam sağlıyoruz.

Ciromuz 750 milyon Euro. Bunun 350 milyon Euro'su ihracat. 16 yıl önce turizm sektörüne de yatırım yapmaya karar verdik. Üç otelle yola çıktık ve bugün 20 otele ulaştık. Herkes her şey dahil hizmet konseptini beğenmese de bizler çok iyi işler çıkarıyoruz" diye anlatıyor.

İSTİHDAMA YATIRIM YAPIYOR

Önümüzdeki dönemde yeni otel yatırımı yapmayı düşünmeyen Kilit Grup, markalaşmada katma değeri yüksek işlere odaklanacak. Bunlardan biri de alternatif turizm.

Dört yıl önce girdiği alternatif turizmde büyüme hedefleyen grup, bu kapsam da sanat, eğlence ve gastronomi anlayışını birbiriyle harmanlayan 'Cosmos Theatre' projesini yeni devreye alan grup, geçtiğimiz günlerde yüzen eğlence gemisi 'Cosmos Moonlight'ı da hizmete açtı.

Turizm sektöründe kaliteyi korumak için eğitimli personel istihdamına büyük önem verdiklerini söyleyen Kilit, "İstihdam sorununu çözecek yatırımlar yapıyoruz. Kışın beş otelimiz dışındaki tesislerimiz kapalı olmasına rağmen kalifiye arkadaşlarımızı işten çıkarmıyoruz, maaşlarını ödüyoruz.

Personellerimizin konaklama sorununu çözmek için lojman inşa ediyoruz" diye ekliyor. Kilit Şirketler Grubu, bünyesinde köklü markalar da yer alıyor. Bunların başında da temelleri 1948 yılında atılan mutfak eşyaları markası Ar- Yıldız geliyor. Grup bünyesinde 1955 yılından bu yana faaliyet gösteren 'Galeri Kristal' de 50 binde fazla ürün çeşidine sahip.

