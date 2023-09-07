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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Site aidatları zirve yaptı

Yükselen maliyetler nedeniyle İstanbul’da, Ataşehir, Beşiktaş ve Şişli’de site aidatları zirve yaparken 100 m2’lik bir konutun aidatı 2 bin 500 TL’lere dayandı. Yüksek site aidatları için kanun değişikliği beklenirken, site yönetimleri bakanlıkca denetlenecek.

07 Eylül 2023
Site aidatları zirve yaptı

Tarihi zirvesini gören konut fiyatları ve kiralar nedeniyle barınma ülkemizin en önemli sorunlarından biri haline geldi. Hükümetin TOKİ aracılığıyla dar gelirlilere yönelik konut üreteceğini açıklamasına, kiralara yüzde 25 sınırı uygulamasının bir yıl daha uzatmasına rağmen piyasa dengeye oturmadı. 

Enflasyonist ortamda konutlarda istihdam edilen çalışanların maaşlarında yaşanan artış, enerji fiyatlarındaki yükseliş gibi nedenlerle son dönemde aidatlarda da ciddi bir yükseliş yaşanıyor. Geçmiş dönemlerde yılda bir zam yapılırken günümüzde apartman ve site yönetimleri ara zamlar yapmak zorunda kalıyor. 

Böylelikle bundan 2-3 yıl öncesinin kiralarına eş değerde aidat fiyatları oluştu. İstanbul’da, yükselen aidatlar, kiracılar, mülk sahipleri ve yöneticiler arasında gerginliğe neden oluyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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